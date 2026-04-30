A la altura de Ted Williams! Nick Kurtz hace historia con una racha de leyenda en Oakland En la victoria de los Atléticos sobre los Reales, el actual Novato del Año de la Americana demostró que su ojo en el plato es de élite absoluta. ¿Podrá romper el récord histórico de boletos de Roy Cullenbine en los próximos días?

¡Lo que estamos viendo no es normal! El inicialista Nick Kurtz acaba de inscribir su nombre junto al del mítico “The Splendid Splinter” en los libros de récords de las Grandes Ligas.

El 2025 fue el año en que Nick Kurtz se presentó al mundo ganando el Novato del Año, pero el 2026 está siendo el año en que se ha convertido en una pesadilla de paciencia para los lanzadores rivales. Este jueves, durante el triunfo de los Atléticos 6-3 sobre los Reales de Kansas City, Kurtz alcanzó una marca que no se veía en décadas.

Al negociar su base por bolas número 33 de la temporada en apenas 30 partidos, Kurtz igualó a una de las figuras más legendarias que jamás haya pisado un diamante.

En la mesa de los inmortales: El dato de Sarah Langs

Según la analista de MLB Sarah Langs, la racha de Kurtz ha entrado en territorio histórico:

La Marca: Kurtz ha negociado al menos una base por bolas en 19 juegos consecutivos .

El Empate: Con este boleto, empata a Ted Williams (quien lo logró en 1941) en el tercer lugar de todos los tiempos en este rubro.

En la mira: Ahora acecha a Barry Bonds, quien ocupa el segundo lugar, y se encuentra a solo tres partidos del récord absoluto de Roy Cullenbine (22 juegos en 1947).

Un OBP que sostiene a los Atléticos

Aunque su promedio de bateo se mantiene en un modesto .236, su capacidad para llegar a las almohadillas es lo que tiene a Oakland compitiendo al más alto nivel:

Línea de la temporada: .236 / .417 / .425.

Paciencia de veterano: Tener un porcentaje de embasarse de .417 siendo apenas su segunda temporada en la liga confirma que Kurtz posee uno de los mejores ojos en el plato de la actualidad.

Oakland: Líderes solitarios del Oeste

Gracias a la disciplina de Kurtz y al aporte de figuras como Josh Jung, los Atléticos han mejorado su récord a 17-14, manteniéndose en la cima de la División Oeste de la Liga Americana con 1.5 juegos de ventaja sobre los Rangers de Texas.

El reto para Kurtz continúa este viernes en casa frente a los Guardianes de Cleveland (9:40 PM EST), donde buscará extender su racha a 20 juegos.

¿Podrá Nick Kurtz mantener la disciplina ante el pitcheo de Cleveland y superar la marca de Ted Williams este fin de semana?