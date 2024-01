A los Tiburones les Faltan Algunos Dientes, ¿Podrán Morder Fuerte a sus Presas? Una de las piezas fundamentales del equipo de Venezuela no podrá asistir al torneo Caribeño.

El equipo que representará a Venezuela en esta Serie del Caribe 2024, los Tiburones de Guaira no han comenzado del todo bien su trayecto hacia la tan aclamada competición por causa de que no cuentan con uno de sus jugadores estrellas, uno de los depredadores más fuertes de la manada, el campocorto, Maikel García, un pelotero venezolano de 23 años de edad que maneja una de las posiciones más difíciles del deporte como un experimentado artista pintado con su pincel en un lienzo. Podemos decir que la falta de este distinguido beisbolista ha sido grave bajada de poder en el equipo, tanto por el ánimo del grupo por recibir tal noticia como el perder a un atleta de su calibre. Esta ha sido una primicia que ha dejado atónito tanto al público como a los fanáticos del equipo proveniente de Venezuela, indudablemente algo inaudito e inesperado por todos.

Pese haber sido una pieza fundamental para la gran final de la Liga de Béisbol Venezolana del Caribe con unos siete imparables y un cuadrangular como anillo al dedo , el pelotero de Kansas City Royals, osea Maikel ha confirmado con total seguridad que no participará para la competencia caribeña ya que su único propósito era el otorgarle un campeonato al equipo de tiburones, cosa que declaró en una ocasión en la que decía lo siguiente: “Hasta aquí llega Maikel García, yo solo únicamente quería darle un trofeo a los fanáticos de La Guaira”. Así es como lo leen el torpedero venezolano solo compitió con los tiburones con el único objetivo de llevarlos a la victoria, una meta que se puede decir noble a simple vista pero que no tuvo en cuenta lo que podría suceder a futuro. Aunque pese a que García no acepto el ir con la manada de bestias marinas para el Clásico Caribeño, también confirmo que el año siguiente retornaría con el equipo azul venezolano para ganar una nueva competición.

La baja de este pelotero tan aclamado fue un duro golpe que les tumbo unos cuantos dientes a los tiburones, pero como está científicamente comprobado a estos animales del mar les crecen los colmillos en cuestión de instantes así que no recomendaría subestimarlos.

Quizás los tiburones de Venezuela todavía no estén vencidos pero aún les queda mucho camino si quieren siquiera presenciar la luz de la victoria, en especial teniendo a rivales tan duros como el ganador de la Serie del Caribe anterior, los gobernantes de la selva de la República Dominicana, los Tigres del Licey. Solo los resultados del representante de la República Bolivariana de Venezuela se sabrán en el lugar de los hechos, en el estadio de los Marlins, en la ciudad de Miami, en Estados Unidos.