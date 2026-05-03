“¡A seguir rodando!”: La humilde reacción de Travis Bazzana tras su histórico primer hit en Grandes Ligas ¡Histórico para Cleveland y para el béisbol australiano! La reacción del muchacho que tiene a todo Ohio emocionado. No fue un hit cualquiera; fue el bautazo que marca el inicio oficial de la era de Travis Bazzana en las Mayores, y lo hizo en medio de una paliza colectiva de los Guardians.

El prospecto número uno de los Guardians finalmente se quitó el “mono de la espalda” en la victoria por paliza ante los Athletics. Con un sencillo remolcador, el australiano rompió el hielo y ya pone la mira en lo que viene.

¡Se rompió el maleficio! Los Cleveland Guardians (18-13) aplastaron 14-6 a los Athletics, pero la noticia que se robó el show en el Progressive Field fue el primer indiscutible en la Gran Carpa de su joya de la corona, Travis Bazzana. El infielder de 23 años demostró por qué es considerado el prospecto número 16 de todo el béisbol.

El momento del hit

Fue un sencillo de dos carreras que pasó rozando el guante del campocorto Jacob Wilson. Tras el partido, un Bazzana visiblemente aliviado habló con Guards TV: “Se sintió bien, sí. Solo quería que pasara [el guante]. Fue bueno conseguir ese y ahora solo queda seguir rodando”, comentó el novato.

Un debut de peso

Bazzana no solo dio el hit, sino que fue productivo para la causa de Cleveland:

Línea final: Se fue de 4-1, con 2 carreras remolcadas y una anotada.

El impacto: Junto a su compañero novato Chase DeLauter, Bazzana representa la nueva cara de unos Guardians que, contra todo pronóstico, se mantienen en el primer lugar de la División Central de la Americana.

¿Qué sigue para la joya australiana?

Con este hit, Bazzana espera encender su madero y convertirse en una pieza fija en la alineación de Stephen Vogt. Este domingo tendrá la oportunidad de buscar su segundo hit cuando Cleveland intente completar la barrida contra Oakland.

¿Ustedes creen que Bazzana tiene lo necesario para pelear el Novato del Año contra Junior Caminero o el dominicano le lleva demasiada ventaja? ¿Es este el inicio de una dinastía en Cleveland con tanto talento joven?