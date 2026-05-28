¡A solo 3 outs de superar a leyendas! Sánchez acecha la tercera mejor racha de la historia El zurdo dominicano Cristopher Sánchez se colocó en el séptimo puesto de todos los tiempos en MLB con 44.2 entradas en blanco y acecha la tercera mejor marca histórica.

El lanzador dominicano Cristopher Sánchez no solo está firmando una temporada espectacular, sino que está escribiendo uno de los capítulos más dominantes, electrizantes y memorables que se hayan visto en los últimos años en el béisbol de las Grandes Ligas. El nativo de La Romana ha llevado su dominio a una escala global tras su magistral apertura del miércoles ante los Padres de San Diego, colocándose oficialmente de tú a tú con los nombres más sagrados en la historia del pitcheo organizado.

Con su joya de siete episodios en blanco, el zurdo quisqueyano extendió su racha a 44.2 entradas consecutivas sin permitir carreras, sepultando de manera definitiva el récord de la franquicia de los Filis de Filadelfia que Grover Cleveland Alexander había impuesto en 1911. Sin embargo, la gran noticia de cara a su próximo compromiso es que Sánchez ha escalado hasta el séptimo puesto de todos los tiempos desde el año 1893 (fecha en la que se fijó la distancia actual del montículo), y se encuentra a tan solo dos entradas y dos tercios (2.2 innings) de adueñarse de la tercera racha más larga de la historia.

Las 10 rachas más largas sin permitir carreras en la historia de MLB (Desde 1893)

Para dimensionar el monstruoso nivel del romanense, basta con mirar la selecta lista oficial de las Mayores que encabeza Orel Hershiser:

# Lanzador Equipo Entradas Consecutivas Período Histórico 1 Orel Hershiser Dodgers 59.0 IP 30 de agosto – 28 de septiembre de 1988 2 Don Drysdale Dodgers 58.0 IP 14 de mayo – 8 de junio de 1968 3 Bob Gibson Cardinals 47.0 IP 2 – 26 de junio de 1968 4 Zack Greinke Dodgers 45.2 IP 18 de junio – 26 de julio de 2015 5 Carl Hubbell Giants 45.1 IP 13 de julio – 1 de agosto de 1933 6 Sal Maglie Giants 45.0 IP 16 de agosto – 13 de septiembre de 1950 7 Cristopher Sánchez Phillies 44.2 IP 30 de abril de 2026 – Presente 8 Zac Gallen D-backs 44.1 IP 8 de agosto – 11 de septiembre de 2022 9 Brandon Webb D-backs 42.0 IP 20 de julio – 17 de agosto de 2007 10 Clayton Kershaw Dodgers 41.0 IP 13 de junio – 10 de julio de 2014

Con esta vigencia, Sánchez se unió a Hershiser, Drysdale, Gibson y Webb como los únicos cinco serpentineros en toda la historia moderna capaces de hilvanar cinco o más aperturas consecutivas de siete entradas en blanco. Asimismo, el dominicano empató una marca de Chris Sale (2018) al compilar 45 ponches sin admitir anotaciones en un lapso de cinco juegos.

Altas dosis de drama en el Petco Park

Mantener una racha de esta envergadura requiere talento, pero también momentos de complicidad defensiva. La tarde del miércoles estuvo cargada de suspenso para el criollo:

-En la tercera entrada, un peligroso y sólido contacto de Gavin Sheets mantuvo el corazón de los fanáticos en la boca antes de morir en la franja de advertencia.

-En el cuarto episodio, el antesalista panameño Edmundo Sosa se vistió de héroe al realizar una atrapada espectacular pegado al muro del jardín izquierdo ante un profundo elevado de Manny Machado.

Minutos después de esa joya defensiva de Sosa, llegó el out que selló la marca de la franquicia cuando Sánchez dominó a Jackson Merrill con un rodado a la intermedia. El zurdo dominicano culminó su faena por todo lo alto, saliendo ovacionado tras recetar 9 ponches, permitir 6 hits y no regalar boletos en 100 lanzamientos. La mesa está servida para su próxima salida, donde todo el país estará paralizado esperando ver si el romanense estampa su firma de forma definitiva en el podio histórico del mejor béisbol del mundo.