Aaron Boone lanza reporte gris sobre el dominicano Ángel Chivilli ¿Frenazo al sueño del Bronx?

¡Mala racha para el quisqueyano! Justo cuando empezaba a dar destellos de su talento en la Gran Manzana, el lanzador derecho Ángel Chivilli recibe una noticia que lo manda directo al “congelador”. Con un problema de hombro que luce más complejo de lo esperado, los Yankees tendrán que esperar para ver si el nativo de la República Dominicana tiene el “gas” para quedarse en el Bronx. ¿Es solo un descanso o corre peligro su temporada?

Los Yankees de Nueva York marchan a ritmo de tambora en la cima de la División Este (19-10), pero no todas son buenas noticias en el Yankee Stadium. El mánager Aaron Boone compartió una actualización que ha dejado un sabor agridulce respecto al relevista dominicano Ángel Chivilli, quien se encuentra lidiando con molestias en su hombro de lanzar.

Según el reporte oficial de Bryan Hoch (MLB.com), el derecho de 23 años tendrá que dejar de lanzar por al menos tres semanas. Boone fue bastante específico y honesto al describir la situación: “Hay cosas agudas y crónicas sucediendo ahí”. En el lenguaje del béisbol, esto suele ser una señal de alerta sobre una recuperación que podría extenderse más allá de lo previsto.

Un inicio de “altibajos” en Nueva York

La historia de Chivilli con los Mulos ha sido una montaña rusa. Tras ser adquirido desde los Rockies de Colorado en enero, el dominicano tuvo un debut de fuego el pasado 16 de abril, donde el legendario Mike Trout le dio la “bienvenida” con un cuadrangular de 446 pies.

Sin embargo, demostrando el temple que caracteriza al pelotero dominicano, Chivilli se creció apenas tres días después ante los Reales de Kansas City, lanzando 1.2 entradas en blanco permitiendo apenas un imparable. Ese “mixed bag” o mezcla de resultados es lo que tenía a Boone entusiasmado por ver más, hasta que el hombro dijo basta.

Análisis: ¿Por qué le hace falta a los Yankees?

Aunque la rotación abridora de Nueva York lidera la Liga Americana con una efectividad de 3.17, el relevo sigue siendo un rompecabezas en construcción. Con Gerrit Cole y Carlos Rodón aún fuera, los Yankees necesitan brazos frescos que puedan cerrar la puerta en los innings finales. Chivilli, con su juventud y potencia, estaba proyectado para ganarse un rol de mayor responsabilidad en el bullpen.

Por ahora, la organización apuesta por el reposo total para evitar que lo “crónico” se convierta en una lesión que requiera cirugía. Chivilli tendrá que armarse de paciencia mientras sus compatriotas en el roster siguen empujando el barco.

¿Cree usted que Ángel Chivilli logrará recuperarse y establecerse como un brazo de confianza en el Bronx, o las lesiones de hombro son una sentencia demasiado pesada para un lanzador tan joven?