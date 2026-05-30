La visita de los Yankees de Nueva York al norte de California no solo sirvió para extender la racha ganadora del equipo a cinco triunfos consecutivos tras apalear 8-2 a los Atléticos, sino también para abrir un debate de gran calado sobre el futuro geográfico de las Grandes Ligas. Para el capitán del Bronx, Aaron Judge, la serie representó un emotivo regreso a casa, al ser originario de la cercana localidad de Linden. Aprovechando su localía y el gran ambiente, el espigado jardinero no ocultó su entusiasmo respecto a la posibilidad de que la capital del estado consiga una franquicia propia de expansión.
“El norte de California es una gran región de béisbol… especialmente aquí en Sacramento. Hay mucha buena historia… Con suerte, conseguirán la candidatura”, declaró con optimismo el cañonero de los Yankees al término del encuentro del viernes.
La realidad de Sacramento y el vacío de los Atléticos
Las palabras de respaldo de Judge caen en un momento sumamente crucial. Actualmente, el Sutter Health Park de Sacramento —que sirve habitualmente como hogar de la filial Triple-A de los Gigantes de San Francisco— funciona como la casa provisional de los Atléticos desde su ruidosa salida de Oakland.
La franquicia verde y oro permanecerá en dicha sede de manera temporal antes de mudarse definitivamente a su nuevo y lujoso estadio en Las Vegas, programado para inaugurarse antes de la temporada 2028. Aunque los Atléticos han visto una ligera mejoría en sus taquillas durante su segundo año en Sacramento, la realidad es que el parque de pelota sigue registrando el promedio de asistencia más bajo de todas las Grandes Ligas, lo que genera dudas entre los directivos sobre si la fanaticada local realmente sostendría una franquicia propia a largo plazo.
La carrera por la expansión de Las Mayores
A pesar de los retos en taquilla, el tejido empresarial y gubernamental de la zona está echando toda la carne al asador. Un grupo selecto de alcaldes y líderes comerciales de la región lanzó oficialmente la candidatura de Sacramento para obtener una franquicia de expansión.
No obstante, el camino no será nada sencillo. La capital californiana compite directamente en la costa oeste con proyectos muy avanzados en Portland y Salt Lake City. Además, en el mapa general de la MLB, metrópolis del este como Charlotte y Nashville se mantienen como las grandes favoritas en los pasillos de las oficinas del comisionado de las Grandes Ligas. Con la bendición de una superestrella de la talla de Aaron Judge, Sacramento espera ganar el impulso mediático necesario para convencer a los dueños de equipos de que el norte de California merece seguir respirando béisbol de primer nivel.