Aaron Judge y Ben Rice emulan a Mickey Mantle y Yogi Berra en Arlington Aaron Judge y el fenómeno Ben Rice no solo están cargando con la ofensiva de los Yankees, sino que acaban de inscribir sus nombres junto a las leyendas más grandes de la franquicia. Con sus cuadrangulares del lunes ante Texas, este dúo dinámico logró algo que no se veía desde los tiempos de blanco y negro en Nueva York.

El lunes por la noche en Arlington fue testigo de un momento de “sujétame el vaso” (o “hold my beer”) protagonizado por el capitán Aaron Judge y el novato sensación Ben Rice. Los Yankees de Nueva York vencieron 4-2 a los Rangers, pero la verdadera noticia fue el bombazo histórico que sacudió los libros de récords de la MLB.

El club del 10/29: Un hito de 70 años

En la parte alta de la tercera entrada, Ben Rice conectó un tablazo de dos carreras (su número 10 del año). Apenas unos pitcheos después, Aaron Judge le siguió con otro jonrón solitario (su número 11).

Con este “back-to-back”, se convirtieron en la segunda pareja de compañeros en la historia de los Yankees en alcanzar 10 o más cuadrangulares cada uno en los primeros 29 juegos de una temporada. La única otra pareja que lo logró fueron los inmortales Mickey Mantle y Yogi Berra en 1956.

“No me iba a dejar alcanzar”

La química en el dugout está por las nubes. Tras el juego, Judge bromeó sobre la competencia interna:

La frase de Judge: “No podía dejar que me alcanzara en jonrones; tuve que asegurarme de dar uno justo después” . Además, elogió a Rice llamándolo el “chispero” ( sparkplug ) del equipo.

La respuesta de Rice: Con un guiño, el primera base de 27 años respondió: “Solo trato de mantenerlo honesto, mantenerlo motivado. Se me estaba poniendo un poco complaciente”.

Números que asustan

Los Yankees lideran las Mayores con 46 cuadrangulares colectivos y marchan en primer lugar del Este de la Americana con récord de 19-10.

Ben Rice: Batea para un astronómico .322 con 10 HR y 23 remolcadas.

Aaron Judge: Ya suma 11 HR (líder de la liga junto a otros sluggers) y batea .252 tras un inicio explosivo en este 2026.

¿Usted cree que Ben Rice podrá mantener este ritmo histórico al lado del capitán todo el año, o es solo una racha de “leche” que tarde o temprano bajará? ¡Saquen su bandera y opinen, que estos Yankees están dando miedo!