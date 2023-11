¡Adiós Toronto! ¿Blue Jays canjearía a Vladimir Guerrero Jr., a dónde iría? Los Azulejos están recibiendo llamadas sobre el primera base Vladimir Guerrero Jr.

La estufa de la MLB comienza a calentarse. Este es el momento en que comienzan a circular rumores sobre posibles movimientos de jugadores a través de intercambios o agencia libre y los equipos actúan sobre esos rumores para mejorar su equipo y poder llegar a la Serie Mundial. A veces, sin embargo, algunos rumores resultan ser sólo eso: rumores. Ese podría ser el caso del humo que se cierne sobre los Toronto Blue Jays y su primera base estrella Vladimir Guerrero Jr. , quien actualmente es objeto de rumores de intercambio.

Los Toronto Blue Jays , como todos los demás equipos de las grandes ligas, tienen asuntos que hacer durante la temporada baja. Pero no espere que sus planes incluyan separarse de Vladimir Guerrero Jr. o Bo Bichette mediante intercambios, según Ken Rosenthal de The Athletic.

Los Azulejos están recibiendo llamadas sobre el primera base Vladimir Guerrero Jr. así como sobre Bichette, según fuentes de las Grandes Ligas a quienes se les concedió el anonimato para poder hablar libremente. Sin embargo, no tiene mucho sentido que los Azulejos muevan a cualquiera de las estrellas cuando están bajo presión para ganar y se cree que están persiguiendo a Shohei Ohtani. Por supuesto, ni Bichette ni Guerrero han firmado una extensión de contrato, y ambos están a dos años de la agencia libre. Pero no sería una tarea nada fácil para que los Azulejos encuentren un reemplazo al nivel de Bichette para 2024, o uno con la promesa de Guerrero.

Los Azulejos han llegado a los playoffs de la MLB en tres de las últimas cuatro temporadas y en cada una de las últimas dos campañas.

Aunque todas esas aventuras de postemporada terminaron en salidas en la ronda de comodines, el futuro sigue siendo muy brillante para Toronto, principalmente gracias a Guerrero y Bichette, quienes son activos controlables hasta al menos el final de la temporada 2025 de la MLB.

Vladimir Guerrero Jr. tiene dos años más de elegibilidad para arbitraje, mientras que Bichette tiene un contrato de tres años que firmó con los Azulejos por $33.6 millones en febrero pasado.

Va a ser extremadamente difícil y requeriría que los Azulejos hicieran una tremenda hazaña administrativa si quieren llevar a cabo un intercambio que involucre a Bichette o Guerrero sin sufrir una pérdida neta en términos de producción y promesa en el campo.

Los mejores destinos comerciales para Vladimir Guerrero Jr.

Si los Azulejos sorprenden al mundo, lo mejor sería ver a Vladimir Guerrero Jr. con camisetas de los Yankees o los Marineros como posibles destinos comerciales.

Los Azulejos están bajo presión para ganar y pueden intentar duplicar su apuesta persiguiendo a Shohei Ohtani en lugar de enviar a una de las estrellas que ya están en su plantilla. Pero eso no significa que no se pueda realizar un intercambio. Todo es posible. Si los Azulejos reciben una oferta comercial de Vladimir Guerrero Jr. que no pueden rechazar y ayuda a su equipo, tendrían que aceptarla, ¿verdad?

Los Marineros de Seattle estuvieron muy cerca de la postemporada en 2023, en la carrera de tres cabezas por la corona del Oeste de la Liga Americana entre ellos, los Astros de Houston y los eventuales campeones de la Serie Mundial, los Texas Rangers. Finalmente se perdieron el último puesto como comodín por un juego ante… los Azulejos de Vladimir Guerrero Jr.

Seguramente, los Azulejos preferirían enviarlo a la Liga Nacional, pero a los Marineros de Seattle realmente les vendría bien un bate como el de Guerrero Jr. en la primera base.

Seattle ocupó el puesto 22 como equipo en promedio de bateo la temporada pasada con .242. A los Marineros les fue mejor a la hora de embasarse; ocuparon el puesto 15 en esa estadística en 2023 con una marca de .321. También quedaron 16° en slugging (.413) y 16° en OPS (.734). Sin embargo, los Marineros sí tuvieron una cantidad decente de pop. Ocuparon el puesto 11 en las mayores en jonrones con 210 de ellos. Batear para obtener poder no fue un problema para los Marineros, pero hacerlo para lograr consistencia sí lo fue.

Afortunadamente para Seattle, si pudieron lograr un intercambio por Guerrero Jr., él puede hacer ambas cosas.

Guerrero tiene un promedio de bateo de por vida de .279. La temporada pasada, estuvo un poco por debajo de esa marca con .264, pero aún está muy por encima de lo que los Marineros alcanzaron como equipo la temporada pasada. También estuvo muy por encima de las marcas de los Marineros como equipo en porcentaje de embase, porcentaje de slugging y OPS. Entre los jugadores con al menos 150 turnos al bate la temporada pasada, sólo Julio Rodríguez y JP Crawford registraron un mejor promedio de bateo que Guerrero Jr.

Guerrero Jr. sería de gran ayuda para la alineación de los Marineros. También sería una gran mejora respecto a Ty France en primera base. France un jugador sólido; sus líneas de bateo de .250/.337/.366/.703 son muy sólidas. Pero tampoco son exactamente de otro mundo. La peor temporada de Guerrero Jr. es mejor que eso. Ponerlo en una alineación con Rodríguez y Crawford sería una auténtica pesadilla para los lanzadores. También es exactamente la razón por la que los Marineros deberían buscarlo en un posible intercambio.

Si los Toronto Blue Jays tuvieran algún reparo en cambiar a Guerrero Jr. a un equipo de la Liga Americana, definitivamente tendrían que pensar en cualquier intercambio que lo enviaría dentro de su propia división. Solo eso hace que un intercambio de Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos con los Yankees de Nueva York parezca descabellado, pero puede que no haya un equipo en las mayores que necesite un bate confiable más que los Yankees. Simplemente hace un año no tenían muchos.

La temporada pasada, los Yankees ocuparon el puesto 29 en las mayores en promedio de bateo con .227. En porcentaje de embase (.304), los Yankees ocuparon el puesto 27 en la liga. En porcentaje de slugging (.397), los Yankees subieron al puesto 22 en las mayores, pero aún está por debajo del promedio. Los Yankees también ocuparon el puesto 24 en OPS (.701).

Los Yankees fueron malos en casi cualquier estadística de equipo que se pueda encontrar, pero eso también se traslada a las estadísticas individuales de los bateadores. Gleyber Torres y Aaron Judge fueron los únicos jugadores de los Yankees la temporada pasada que jugaron al menos 50 juegos y registraron un promedio de bateo superior a .250. Esos dos, junto con Giancarlo Stanton (que bateó .191 la temporada pasada) y Anthony Volpe (que bateó .209) fueron los únicos Yankees que conectaron al menos 20 jonrones la temporada pasada. Simplemente no tenían muchos jugadores para llegar a la base consistentemente y fabricar carreras, especialmente mientras Judge estaba fuera.

Los Yankees ya tienen a Anthony Rizzo para manejar la primera base, pero eso no debería impedirles perseguir a Guerrero Jr. Necesitan un bate grande para ayudar a Judge, y Guerrero Jr. es exactamente eso.

Aunque en esta teoría pasamos algo por alto, Guerrer Jr. ha dicho y ha reiterado, que jamás sería un Yankee.