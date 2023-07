Ahora también el rey de los triples: ¡Shohei es increíble! Hablemos de Ohtani el triplero.

27/07/2023 · 09:35 AM

Por un momento simularemos que Shohei Ohtani no lanza y nunca lo hizo. Sabemos que es una parte importante de su producción como el mejor jugador de béisbol que jamás hayamos visto, pero durante los siguientes minutos, vamos a olvidarlo. Imaginemos que Ohtani no es más que un fenomenal bateador de los Angelinos que, por alguna razón, solo es bateador designado.

Porque el bateador Ohtani, sin ninguna de sus magníficas jerigonzas como lanzador, está en medio de una histórica temporada ofensiva. Sus 36 jonrones son la mayor cantidad en las mayores, sus 62 bases por bolas tienen el liderato de la Liga Americana y su OPS de 1.066 es de lejos el mejor del mundo.

Pero hablemos de sus siete triples.

¿Triples?

Los triples y los jonrones están técnicamente a solo una base de diferencia, pero bien podrían estar a un mundo de distancia. Tradicionalmente, los triples han sido para los pequeños, los veloces y los duros que con gran esfuerzo sobreviven cazando bases adicionales. Los jonrones, por otro lado, son para chicos grandes con grandes swings, hombres fuertes musculosos con antebrazos de granito. En general, ambos requieren (1) hacer algún contacto y (2) golpear la pelota con fuerza, pero los jonrones se tratan de elevación, ángulo de salida y fuerza, mientras que los triples se tratan de encontrar huecos, velocidad del pie, instinto.

Ohtani tiene eso último.

Para él, un hit puesto en el terreno por la línea del jardín derecho es una oportunidad para tres bases. Para muchos otros coleccionistas de jonrones, es una oportunidad para correr tranquilamente hacia la segunda base. Míralo salir de la caja de bateo y puedes ver el deseo en sus ojos. Y necesita ese instinto ahora más que nunca porque, por alguna razón, los números de velocidad de sprint de Ohtani han bajado esta temporada, un pie completo por segundo más lento que hace dos años. Todavía está en el percentil 63 de toda la liga, un número extraño para alguien con 36 cuadrangulares, pero Ohtani ciertamente no es un tradicional negociador de triples tipo Carl Crawford o Kenny Lofton.

De los siete triples de Ohtani este año, solo dos fueron atados a la esquina del jardín derecho, lo más garantizado que puede ser un triple dada la distancia bruta desde ese lado hasta la tercera base. Otros tres fueron gappers al prado central derecho que Ohtani convirtió un triple. Uno fue hacia el campo opuesto que rodó hasta la pared en Coors.

Vale la pena mencionar cómo la dimensión del estadio y los factores del parque juegan en esta discusión. Además del Coors Field en Colorado, los estadios de triples tienden a ser tacaños con los jonrones y viceversa. Tiene sentido, ¿verdad? Los grandes jardines en lugares como Detroit, San Francisco y Kansas City son más propicios para bases extra, pero ese espacio para estas travesuras también significa que las paredes están simplemente más lejos de Home. Los cortos como el Yankee Stadium, el Citizens Bank Park y el Great American Ball Park en Cincinnati son todo lo contrario. El parque local de Ohtani en Anaheim es convenientemente uno de los dos únicos estadios de la MLB este año (Wrigley es el otro) con factores de parque por encima del promedio para jonrones y triples.

Otro factor a favor de Ohtani es que las defensas tienden a jugar contra él directamente en los jardines con una ligera sombra hacia el campo contrario. Eso crea un poco más de espacio y tiempo para que él galope hacia tercera cada vez que conecta por los huecos o en la línea.

Pero aquí no hay una explicación única. Sorprendentemente, Shohei Ohtani es muy bueno en muchas habilidades diferentes de béisbol. Esa versatilidad le permite acumular estadísticas en muchas categorías que tradicionalmente no se superponen (sin considerar el picheo). Entonces, incluso cuando se trata de una estadística como los triples que dependen desproporcionadamente de la defensa y el posicionamiento en los jardines, Ohtani aún se encuentra en una liga propia. El tipo es único. Real que sí.