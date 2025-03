Albert Pujols designa su séquito para Clásico Mundial Pujols define su equipo de trabajo: Polanco, Gómez y Tatis en el cuerpo de coaches del Clásico 2026.

05/03/2025 · 07:47 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La selección dominicana busca una estructura técnica sólida para competir en el torneo más prestigioso del béisbol internacional.

El béisbol dominicano sigue en movimiento de cara al Clásico Mundial de Béisbol 2026. La gerencia del equipo tricolor anunciará oficialmente en una rueda de prensa la conformación del cuerpo técnico que acompañará a Albert Pujols en su primera experiencia como dirigente del conjunto nacional.

Según una fuente de entero crédito, la escuadra contará con Plácido Polanco y Gilbert Gómez dentro del staff de coaches, mientras que Fernando Tatis Sr. asumirá el rol de coach de bateo. Asimismo, Wellington Cepeda repetirá como coach de pitcheo, y se sumarán Joel Peralta, José Cano y Tony Díaz para completar el equipo de trabajo.

Un cuerpo técnico con experiencia y liderazgo

La inclusión de figuras como Polanco y Tatis Sr. marca un importante refuerzo para el equipo, considerando su vasta trayectoria en las Grandes Ligas y su influencia en el desarrollo de nuevos talentos.

Plácido Polanco, exjugador de MLB con más de 2,100 hits en su carrera y una destacada defensiva, aportará su conocimiento en el manejo de jugadores y estrategia. Gilbert Gómez, quien ha trabajado en las ligas menores con los Mets de Nueva York, brindará su experiencia en el desarrollo de jugadores jóvenes.

Fernando Tatis Sr., reconocido por su récord de dos grand slams en una misma entrada en la MLB, estará a cargo de potenciar la ofensiva dominicana. Su visión como exjugador y dirigente en el béisbol invernal puede ser clave para optimizar el rendimiento de los bateadores en el torneo.

Wellington Cepeda, quien ya tiene experiencia como coach de pitcheo en la selección, repetirá en su rol. Su continuidad garantizará estabilidad en un área crucial para el éxito del equipo. Mientras tanto, la incorporación de Peralta, Cano y Díaz refuerza la estructura técnica con experiencia en distintos ámbitos del juego.

El reto de Pujols en su debut como dirigente

Albert Pujols, quien fue confirmado recientemente como mánager del equipo dominicano, afrontará su primer gran desafío en este rol. Su liderazgo dentro y fuera del terreno ha sido clave a lo largo de su carrera como jugador, pero ahora deberá demostrar su capacidad para gestionar un equipo en un torneo de alta exigencia.

El Clásico Mundial de Béisbol es una de las competencias más prestigiosas a nivel internacional, y la República Dominicana tiene grandes expectativas de volver a los primeros planos tras quedar eliminada en la primera ronda en la edición 2023.

El caso de Marcell Ozuna

Mientras la estructura del equipo toma forma, uno de los temas que ha generado debate es la decisión de Marcell Ozuna de no participar en el torneo. El jardinero de los Bravos de Atlanta expresó que en ocasiones anteriores mostró disposición de jugar, pero no fue llamado, lo que ha influido en su determinación de no ser parte del equipo en 2026.

Ante esto, Juan Núñez, presidente de la Federación Dominicana de Béisbol (Fedobe), ha manifestado su intención de conversar con Ozuna para tratar el caso y evaluar la posibilidad de contar con él en el equipo.

Dominicana y la misión de recuperar la gloria

La República Dominicana sigue siendo una de las potencias del béisbol mundial, con una generación de jugadores talentosos que buscarán devolver al país a la cima del Clásico Mundial. La edición de 2013, en la que la selección conquistó el título de manera invicta, sigue siendo el referente para futuras participaciones.

Con un cuerpo técnico renovado y liderado por una leyenda como Albert Pujols, el equipo buscará reescribir su historia en el torneo. La planificación y las decisiones que se tomen en los próximos meses serán determinantes para las aspiraciones del conjunto criollo en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.