Albert Pujols hace a Plácido Polanco nuevo coach de banca de los Leones del Escogido Fue una de sus condiciones para dirigir a los escarlatas en la LIDOM

La entrada de Albert Pujols como director de los Leones del Escogido en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana ha generado expectativas y alegría entre los aficionados.

Con una destacada carrera en las Grandes Ligas, Pujols es una figura icónica en el mundo del béisbol y su llegada al equipo dominicano es motivo de celebración.

Pujols, quien cuenta con una impresionante lista de logros en la MLB, incluyendo dos Guantes de Oro, tres premios al Jugador Más Valioso y múltiples participaciones en el Juego de las Estrellas, ahora se embarca en una nueva faceta como mánager.

Uno de los movimientos significativos de Pujols fue la inclusión de Plácido Polanco como nuevo Coach de Banca. Según declaraciones de Polanco, el propio Pujols le expresó que no dirigiría si él no estaba a su lado. Esta decisión refleja la estrecha relación y la confianza mutua que comparten ambos exjugadores, quienes no solo fueron compañeros en las Grandes Ligas, sino que también mantienen una amistad fuera del campo.

Aunque ninguno de los dos tiene experiencia previa en roles directivos en un equipo de béisbol, su vínculo personal y su conocimiento del juego podrían ser elementos clave para el éxito del equipo. Los Leones del Escogido seguramente confían en que la combinación de la experiencia de Pujols como jugador y la relación cercana entre él y Polanco contribuirá a mejorar el desempeño del equipo y a alcanzar sus objetivos de competencia en la próxima temporada de la LIDOM.