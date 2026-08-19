La jornada de este miércoles en las Grandes Ligas tendrá nuevamente acento dominicano desde el montículo. Sandy Alcántara y Walbert Ureña asumirán la responsabilidad de abrir por los Marlins de Miami y los Angelinos de Los Ángeles, respectivamente, en dos compromisos que también servirán para medir el momento que atraviesan ambos lanzadores.

Alcántara será el primero en subir al montículo. El derecho de los Marlins enfrentará a los Filis de Filadelfia desde las 6:05 de la tarde con una marca de 13-7, efectividad de 3.43 y 130 ponches en la temporada. Más allá de la posibilidad de alcanzar su decimocuarta victoria, el principal atractivo de su salida está en la capacidad que ha mostrado para sostener una carga de trabajo elevada.

El dominicano llega, además, después de una derrota ante los Rojos de Cincinnati que resulta difícil de interpretar como una mala actuación. Trabajó siete entradas, permitió apenas tres hits y una carrera, además de ponchar a dos bateadores. Es decir, cargó con la derrota pese a completar una apertura de calidad y mantener a su equipo en posición competitiva.

Ese detalle ayuda a contextualizar una de las características más importantes de su campaña. Alcántara no solamente está acumulando aperturas, sino que está proporcionando a Miami una cantidad considerable de entradas de calidad. De acuerdo con el reporte, es el líder entre los abridores de las Grandes Ligas en aperturas de calidad, una estadística que refleja precisamente la regularidad con la que ha logrado avanzar profundamente en los partidos sin permitir un daño considerable.

Su objetivo ante Filadelfia será convertir ese volumen de trabajo en otra victoria y continuar consolidando una campaña en la que ha vuelto a ocupar un lugar destacado dentro de la rotación de Miami.

Ureña, otra de las revelaciones dominicanas

Unas horas después será el turno de Walbert Ureña, quien enfrentará a los Astros de Houston a partir de las 8:10 de la noche.

El joven lanzador de los Angelinos llega con un registro de 8-8 y una efectividad de 2.67, acompañada de 102 ponches. Más que la cantidad de triunfos, su efectividad constituye el principal indicador del impacto que ha tenido durante la temporada.

Ureña viene de una actuación convincente contra los Rangers de Texas, encuentro en el que consiguió la victoria después de lanzar seis entradas, permitir dos hits, otorgar dos boletos y ponchar a cinco bateadores.

Ese tipo de presentación explica por qué su nombre ha comenzado a ganar espacio entre los abridores dominicanos más destacados de la campaña. Su evolución también ha quedado expuesta en los enfrentamientos directos contra otros brazos importantes del país, incluyendo un duelo reciente frente al propio Alcántara.

La diferencia entre ambos es significativa en experiencia y trayectoria, pero sus temporadas están conectadas por un elemento común: la capacidad de darle estabilidad a sus respectivas rotaciones.

Para Alcántara, la misión inmediata pasa por transformar otra apertura de calidad en su victoria número 14. Para Ureña, el desafío es mantener una efectividad de élite y acercarse a su noveno triunfo mientras continúa demostrando que su crecimiento no es circunstancial.

En una temporada en la que los lanzadores dominicanos vuelven a tener protagonismo en las Grandes Ligas, las aperturas de este miércoles ofrecen otra oportunidad para comprobar hasta dónde pueden llegar dos pitchers que están siguiendo caminos diferentes, pero que coinciden en algo fundamental: la consistencia desde el montículo.