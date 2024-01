¡Alerta comercial! Dominicanos Jorge Polanco y Julio Rodríguez a dúo en Seattle Mellizos y Marineros acuerdan canje por múltiples jugadores con Jorge Polanco

Los Mellizos de Minnesota y los Marineros de Seattle hicieron un importante intercambio el lunes por la noche que envía al jugador de cuadro Jorge Polanco del club de béisbol de la Liga Americana Central al equipo de la Liga Americana Oeste , según el experto de la MLB Mark Feisand.

“Los Mellizos recibirán al RHP Anthony DeSclafani y al RHP Justin Topa junto con los prospectos OF Gabriel González (M’s No. 3 y MLB No. 66 por @MLBPipeline) y al RHP Darren Bowen de los Marineros en el acuerdo por Jorge Polanco, según la fuente. Los gemelos también obtienen dinero en efectivo en el intercambio”. A cambio de Polanco , los Mellizos obtienen tres lanzadores junto con un prospecto de los Marineros entre los cinco primeros: el jardinero Gabriel González.

Polanco ha jugado los 10 años de su carrera en la MLB con los Mellizos , ingresando a las Grandes Ligas en 2014. En lo que resultó ser su última temporada en Minnesota, el alguna vez All-Star tuvo un promedio de .255/.335/. 454 y conectó 14 jonrones con 48 carreras impulsadas en 80 juegos y en 343 apariciones en el plato en la campaña 2023. La tasa de ponches y la tasa de bases por bolas de Polanco disminuyeron en 2023, aunque también registró un BABIP de .310, que fue su mejor en cuatro temporadas.

Polanco, de 30 años, llega a Seattle con un contrato de un año después de que los Mellizos ejercieran su opción de club de 10,5 millones de dólares para la temporada 2024 de la MLB. También viene con una opción del club para la temporada 2025 por valor de 12 millones de dólares.