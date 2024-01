¿Alex Cora se Quedará con los Medias Rojas este 2024? Existen muchas dudas acerca de si el actual mánager del equipo de Boston permanecerá con ellos este 2024.

Actualmente el equipo los Medias Rojas de Boston no están pasando por la mejor de las situaciones ya que su futuro en la temporada 2024 de la MLB (Major League Baseball) está cubierto por una densa niebla que no permite ver nada por causa de varias razones, entre las cuales se encuentra el hecho de que no han podido obtener un nuevo pelotero estrella, que la llegada del nuevo presidente de operaciones de béisbol, Craig Breslow, no produjo los resultados esperados y que actual mánager, Alex Cora es muy posible que los deje este año por la razón de que su contrato ha expirado y hasta ahora no ha dado señales de querer renovarlo para este tiempo.

De los último que se ha sabido sobre Cora es que este ha estado evitando hablar acerca lo cual ha dejado muchas incógnitas y ha abierto una puerta hacia un mar de dudas. Alex había confirmado el pasado 2023 que seguiría con los patirrojos pero las acciones que ha realizado en ultima instancia y el silencio que ha sostenido sobre el caso ha dado a entender lo contrario, pero claro está que esta declaración aún no puede ser desestimada debido a que todavía este no ha dado señales con relación a lo que esta planeado en la bruma del misterio.

El reportero Chris Cotillo ha declarado lo siguiente acerca del tema: “Creo que el futuro son los Medias Rojas y mejorar a estos muchachos. Creo que sería muy egoísta si empezara a hablar de Alex Cora y de lo que depara el futuro. Creo que la mejor manera de hacerlo es ser un buen compañero de equipo como siempre lo he sido y cuidar el 24”. Además de lo que ha dicho, Cotillo también hizo una publicación muy recientemente en la red social de X (anteriormente conocida como twitter) dando a entender en conjunto a su declaración que el destino de Alex junto al equipo rojo es muy incierto de describir.



En ultima instancia tenemos algo que ha dejado dicho el mánager del momento: “Estoy en un lugar mejor. Obviamente, el año pasado fue duro para mí, no sólo en el campo sino personalmente, en cierto sentido. Creo que dejé que la temporada me afectara… Le he estado diciendo a la familia: ‘Estamos en un buen lugar en este momento’. Simplemente haciendo ejercicio, comiendo sano, disfrutando la vida. Eso es lo más importante”. Este mensaje indica muchas cosas como un posible retiro del juego por parte de Cora para poder pasar tiempo de caridad con su familia.

Los tiempos por venir para los Medias Roja son muy inciertos tanto como saber, qué es lo siguiente que hará Alex Cora.