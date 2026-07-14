Alex Rodríguez encontró al Kylian Mbappé de la MLB El legendario exjugador soltó un tremendo elogio para el jardinero de los Cubs durante la transmisión de FOX, equiparando su electrizante velocidad y su impacto total en el juego con la superestrella del fútbol mundial.

La espectacular temporada de consolidación de Pete Crow-Armstrong con los Chicago Cubs está acaparando todas las miradas en las Grandes Ligas, pero Alex Rodríguez acaba de llevar los elogios a un nivel completamente nuevo.

Durante la cobertura de las Mayores en la cadena FOX, “A-Rod” no dudó en trazar un paralelismo entre el joven jardinero central de los Cubs y el astro del fútbol francés, Kylian Mbappé, uno de los atletas más determinantes y electrizantes del planeta.

Si bien comparar deportistas de distintas disciplinas nunca es una ciencia exacta, Rodríguez no se refería a las estadísticas, sino al estilo y la pura energía que ambos inyectan cada vez que entran en acción.

El factor “eléctrico” en el diamante

Mbappé ha construido su reputación global sobre una velocidad demoledora, atletismo de videojuego y la capacidad de cambiar el destino de un partido en un parpadeo. Esas son exactamente las mismas sensaciones que “PCA” está transmitiendo en el terreno de juego.

Ya sea devorándose los callejones para atrapar líneas que parecían imparables, robándose una base clave o convirtiendo un sencillo de rutina en un doblete a pura velocidad, el patrullero de los Cubs se ha convertido en un espectáculo televisivo imperdible.

A diferencia de los peloteros que dependen de una sola herramienta de élite, Crow-Armstrong impacta en todas las facetas del juego:

Defensa: Ya consolidado como uno de los mejores guantes del jardín central en la Gran Carpa con calibre de Guante de Oro.

Ofensiva y velocidad: Un crecimiento sostenido en la caja de bateo que, combinado con su velocidad élite, lo ha transformado de un simple prospecto cotizado a uno de los rostros oficiales de la franquicia de Chicago.

Una comparación con timing particular

El curioso elogio de Alex Rodríguez llega además en un momento muy particular de la agenda deportiva global. Se dio apenas unas horas después de que Mbappé y la Selección de Francia quedaran eliminados del Mundial 2026 en las semifinales a manos de España.

Aun así, que un histórico del calibre de Rodríguez te ponga en la misma oración que a uno de los íconos más grandes del deporte internacional es la prueba definitiva de que Pete Crow-Armstrong ya dejó de ser una promesa: el presente de la MLB le pertenece.