Alex Rodríguez explica cómo el contrato de Ohtani con Dodgers puede ser perjudicial para MLB La ex estrella de los Yankees Alex Rodríguez habla sobre el contrato de Shohei Ohtani.

14/12/2023 · 10:32 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Alex Rodríguez habla sinceramente del acuerdo de Shohei Ohtani con los Dodgers.

La ex superestrella de los Yankees de Nueva York, Alex Rodríguez conoce un par de cosas sobre contratos masivos de béisbol. Después de todo, solía firmar acuerdos de este tipo durante su mejor momento en las grandes ligas.

Ahora parte del Minnesota Lynx and Timberwolves grupo propietario, Rodríguez alguna vez fue conocido por firmar el contrato más rico en la historia del deporte cuando firmó un contrato de 10 años y 252 millones de dólares con los Texas Rangers en 2000. Se le preguntó al atleta estrella retirado sobre el acuerdo de 700 millones de dólares de Ohtani para unirse a los Dodgers de Los Ángeles en los 2023 HOPE Global Forums en Atlanta el 12 de diciembre.

Y para Rodríguez, la transacción entre Shohei Ohtani y los Los Angeles Dodgers es perjudicial para la propia liga en la temporada baja de la MLB. Es excelente para el club de la división Oeste de la Liga Nacional pero al mismo tiempo, sin embargo, cree que esto sienta un mal precedente.

En una aparición en el Foro Global HOPE el martes, Rodríguez dijo que el contrato de Ohtani “es un gran negocio para los Dodgers. Es un gran negocio para Ohtani. Creo que es un mal negocio para el béisbol y para otros 29 propietarios”.

El contrato de Ohtani por $700 millones con los Dodgers y cómo se pagará ha sido un tema ineludible últimamente. Ha generado todo tipo de opiniones, convirtiéndolo en uno de los temas de conversación divisivos últimamente no sólo en el béisbol sino en el mundo de los deportes, y el ex toletero de los Yankees no es alguien que evite compartir su opinión. Rodríguez, aunque aplaude el contrato de Ohtani, también está preocupado por cómo afectará el equilibrio competitivo en la MLB.

“La razón por la que, sólo para dar un ejemplo, los Dodgers recaudan 250 millones de dólares en dinero televisivo por cable cada año. Los Marlins [de Miami] recaudan 15 millones de dólares. 250 a 15, en la misma liga”, explicó Rodríguez. “Tienes dos equipos que ganan menos de lo que gana Ohtani por año. Entonces, Ohtani gana $70 (millones) y tienes dos equipos que pagan a 26 jugadores menos de $70 (millones). Ése no es un modelo sostenible para una empresa”.

Rodríguez, quien jugó 12 años para los Yankees, firmó un contrato récord de 10 años y $252 millones con Nueva York en 2000. También firmó un contrato por 10 años y $275 millones con el mismo equipo en 2006.

“Tienes dos equipos que ganan menos de lo que gana Ohtani por año”, dijo. “Ohtani gana 70 millones de dólares y hay dos equipos que pagaron a 26 jugadores menos de 70 millones de dólares. Ese no es un modelo sostenible para los negocios”.

“La razón por la que la NFL funciona tan bien es la paridad, ¿verdad? Todos reciben el mismo cheque al mismo tiempo. Ya sea que estés en Nueva York, Buffalo o Jacksonville, ese es un modelo sostenible en el que tienes una economía compartida”, afirmó el ex beisbolista. “Me preocupa el béisbol. ¿Cómo compite un equipo como Tampa con los Dodgers? Los Dodgers están imprimiendo dinero y seguirán imprimiendo dinero”.

El comentario es un poco irónico, ya que el modelo de “el dinero habla” ha sido de lo que muchos fanáticos del béisbol dirían que los Yankees de Nueva York se han beneficiado en el pasado, especialmente con leyendas como Roger Clemens, CC Sabathia, Derek Jeter, Mariano Rivera, Mark Teixeira y el propio Rodríguez en los mismos equipos durante las décadas de 2000 y 2010.

Rodríguez, campeón de la Serie Mundial con los Yankees en 2009, fue un talento generacional (y controvertido) del béisbol, conectando un total de 696 jonrones y recolectando 3,115 hits durante su tiempo en las mayores con los Marineros de Seattle, los Rangers de Texas y Nueva York.

El dueño de un equipo deportivo y empresario que alguna vez fue el ‘hombre del dinero’ del béisbol reaccionó de esta forma a las últimas noticias salariales.

Alex Rodríguez cree que el contrato de Shohei Ohtani es malo para el béisbol.

Rodríguez también destacó a Magic Johnson por ser su inspiración en la transición de un atleta exitoso a un hombre de negocios. Dijo que tiene que crecer constantemente porque cuando dejas de crecer, el propósito de la vida también se detiene en eso. Además de ser analista de béisbol en vivo, Rodríguez ahora es copresentador del nuevo podcast y serie de videos de Bloomberg, “The Deal”.

Ohtani tiene 29 años pero ya es considerado uno de los mejores jugadores de béisbol de todos los tiempos porque es uno de los mejores lanzadores y bateadores.