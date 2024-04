Alex Rodríguez olvidó su relación con Jennifer López: “Yo me acuerdo de jugar pelota” Al parecer, según sus propias palabras, nunca ha estado más tranquilo y feliz.

Durante una reciente entrevista con Raúl de Molina para “El Gordo y La Flaca”, Alex Rodríguez, el exbeisbolista de origen dominicano, se mostró reticente a discutir sobre su pasado amoroso, prefiriendo centrarse en su presente y futuro, especialmente en medio de su reciente nombramiento como imagen de la marca de desinfectante Lysol.

Un enfoque en el presente y el futuro

A pesar de su ilustre y exitosa carrera en las Grandes Ligas, Rodríguez es conocido también por sus relaciones con importantes figuras del mundo del cine y la música, incluyendo nombres como Cameron Diaz, Madonna, Sofía Vergara y Jennifer López.

Alex Rodríguez: “Yo no me acuerdo de nada de eso” .

Sin embargo, al ser cuestionado sobre esta faceta de su vida, Rodríguez respondió con humor, afirmando: “No sé, tiene que ser muy loco. Yo no me acuerdo de nada de eso, yo me acuerdo de jugar pelota”.

En cuanto a su compromiso con Jennifer López en 2019, tras casi dos años de noviazgo, Rodríguez destacó la importancia del presente, señalando que las cosas están en un buen momento y que la vida es un continuo aprendizaje. Más recientemente, en diciembre de 2022, presentó a su nueva novia Jaclyn Cordeiro, dos años después de su ruptura con “La Diva del Bronx”, quien había reavivado su relación con Ben Affleck.

A pesar de las especulaciones sobre su vida amorosa, Rodríguez prefirió enfocarse en lo que considera sus mayores fuentes de felicidad y tranquilidad: sus hijas, su trabajo y su comunidad en la Universidad de Miami.

Sobre la posibilidad de contraer matrimonio nuevamente, Rodríguez optó por mantener la incertidumbre, indicando que lo consideraría en el futuro. Su postura refleja una actitud cautelosa y reflexiva hacia las relaciones personales, priorizando su bienestar emocional y su estabilidad en el presente.