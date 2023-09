Alex Rodríguez sacará podcast en dónde revelará cosas que no se ha dicho en ningún otro lugar Rodríguez asegura que su programa dará perspectivas únicas.

Alex Rodríguez se asoció con Jason Kelly para la serie de videos de Bloomberg ‘The Deal’. La ex estrella de la MLB y actual locutor de Fox Sports, ha agregado a Bloomberg a su lista de publicaciones.

The Deal, una nueva serie de podcasts y videos para Bloomberg Originals, será copresentada por Rodríguez y Jason Kelly, el principal reportero de la cadena.

Según Bloomberg, el programa “exploraría las historias, estrategias y desafíos detrás de algunos de los movimientos comerciales más importantes realizados por atletas, artistas y ejecutivos de todas las industrias”.

Habrá un acompañamiento de video para cada episodio de audio, que se transmitirá en Bloomberg Originals y Bloomberg TV. Según Rodríguez, su programa dará la bienvenida a personajes famosos para ofrecer perspectivas únicas.

“Jason aporta su experiencia como periodista experimentado y yo comparto lo que he aprendido de los mejores en deportes y negocios. Nuestro programa dará la bienvenida a figuras icónicas para brindar información que no escuchará en ningún otro lugar”.

The Deal, una serie de televisión de 12 episodios, se estrenará a principios de 2024. Se espera que Mark Shapiro, presidente y director de operaciones de Endeavor y TKO, esté entre los primeros visitantes.

“Creo que estamos en una nueva era de negociación. Uno que se centra en la disrupción de los medios, las fusiones y adquisiciones y la propiedad de los atletas. Estoy muy emocionado por “The Deal”, un video podcast con Jason Kelly y Bloomberg que se lanzará a principios de 2024. Escucharemos a los titanes de los negocios que han allanado el camino, y continúan haciéndolo, en los negocios y los deportes.” dijo Rodríguez.

Una mirada a la presencia mediática de Alex Rodríguez

Alex Rodríguez hizo la transición a los medios cuando terminó su carrera en el béisbol, trabajando como comentarista de Fox Sports 1, miembro del elenco de Shark Tank y empleado de la cadena ABC News.

ESPN hizo el anuncio de que Alex Rodríguez se uniría al equipo de transmisión de Sunday Night Baseball en enero de 2018. En el primer episodio de la aserie, Back In The Game, Rodríguez ayudó a ex atletas a recusar su vida personal. Se estrenó en marzo de 2018 después de ser confirmado como su presentador por CNBC en enero de 2017.