Anécdota curiosa: Hermano de Alex Rodríguez no sabía que el exjugador de Yankees era famoso Cuando el medio hermano de Alex Rodríguez, Víctor, ignoraba el estrellato del ícono de Nueva York debido a distanciamiento familiar.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El medio hermano de Alex Rodríguez, Víctor, una vez desconocía el estrellato del ícono de los Yankees debido a una ruptura familiar.

En A-Rod: The Many Lives of Alex Rodriguez, una biografía definitiva sobre Alex Rodriguez escrita por Selena Roberts, la autora menciona cómo el medio hermano paterno del ícono de los Yankees, del que estaba separado, desconocía por completo su carrera en el béisbol hasta 1994.

Aparentemente, el desconocimiento ocurrió por la dinámica familiar en la familia Rodríguez.

Se remonta al año 1985 cuando A-Rod tenía solo 10 años. Victor Sr., su padre, dejó atrás a su joven hijo y su esposa, alterando para siempre la trayectoria de sus vidas. En consecuencia, el ex campocorto de los Yankees perdió el contacto con su familia paterna.

Por otro lado, en 1980, Víctor Jr. dejó su ciudad natal de Miami para servir en la Fuerza Aérea de los EE. UU. Durante las siguientes dos décadas, estuvo estacionado en países europeos como Turquía, Egipto, Alemania e Italia. El llamado del deber lo alejó del pulso familiar de la vida estadounidense. En medio de su valiente servicio, Víctor Jr. permaneció inconsciente de los logros de Alex Rodríguez en la MLB.

“Regresaba a los Estados Unidos brevemente, veía a ‘Alex Rodríguez’ en el periódico, pero, en realidad, ¿cuáles eran las posibilidades?”. recuerda. “No lo supe hasta que mi padre dijo, tal vez alrededor de 1994, ‘¿Sabes que tu hermano está jugando en las ligas mayores?'”.

En el draft de la MLB de 1993, los Marineros de Seattle eligieron a Rodríguez como su primera selección, y solo un año después, a los 18 años, ingresó a las ligas mayores para su debut.

En 2003, Victor Jr. regresó a los Estados Unidos y estuvo estacionado en la Base de la Fuerza Aérea Dyess. Este puesto militar estaba ubicado estratégicamente cerca del estadio de béisbol de los Texas Rangers, el equipo para el que jugaba A-Rod en ese entonces.

Cuando compró un boleto para un juego el 16 de agosto, la idea de ver a Alex envió ondas de emoción a través del corazón de Victor Jr. Sin embargo, no albergaba intenciones de entrometerse en la vida de Alex.

Coincidentemente, unas semanas más tarde, recibió una llamada de la ex esposa de Alex, Cynthia.

“La esposa de Alex se puso en contacto con nosotros y dijo: ‘Reunámonos’”, recuerda Victor Jr. “Ella mencionó la fecha, y yo dije, ‘Oh, no, eso es demasiado inquietante. Porque tengo boletos para ese mismo día’”.

Victor Sr., junto con Victor Jr. y un grupo animado de nietos, se cruzaron con Cynthia en el estadio.

El centro de atención, por supuesto, era Alex. Ese día, el ex All-Star de la MLB se fue de 3-1 con dos bases por bolas, tres carreras anotadas y una base robada.

El ícono de los Yankees de Nueva York fue criado por su madre desafiando todas las probabilidades. El padre de Alex Rodríguez, Víctor Rodríguez, se fue, dejando a su madre, Lourdes Rodríguez, con el peso de mantener a la familia.

Sin embargo, Lourdes aceptó valientemente numerosos trabajos para llegar a fin de mes. De día, asumía el rol de secretaria en una oficina de inmigración local, y al caer la noche, trabajaba como camarera en un restaurante. Sin embargo, sus sacrificios dieron sus frutos cuando los Marineros de Seattle optaron por Rodríguez como su primera selección en el draft de la MLB de 1993 . Alex selló un contrato de tres años valorado en $1.3 millones, junto con un generoso bono por firmar de $1 millón.

Con sus ganancias millonarias en las ligas mayores , lo primero hizo Rodríguez, le regaló a su madre una casa y un automóvil.