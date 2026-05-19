Ángel Martínez, el hijo del receptor que atrapó un juego de 20 ponches, se consolida en las Grandes Ligas El jardinero dominicano de los Guardianes de Cleveland lidera el equipo en jonrones (9) con OPS de .822 y fue elegido Jugador de la Semana de la Liga Americana. Su padre fue el receptor de Kevin Woods cuando ponchó a 20 bateadores en 1998. Ya son 16 las familias dominicanas con padre e hijo en MLB.

A los 24 años, Ángel Martínez ya no es una promesa. Es una realidad en las Grandes Ligas — y este lunes recibió el reconocimiento oficial: Jugador de la Semana de la Liga Americana.

El jardinero de los Guardianes de Cleveland, oriundo de Villa Mella, está viviendo su mejor momento como pelotero profesional y se consolida como uno de los jugadores más completos de la División Central.

La semana que le ganó el premio

La distinción llegó luego de un tramo extraordinario en el que Martínez bateó 7-19 con cuatro jonrones y siete carreras impulsadas — incluyendo un bambinazo de dos vueltas que le dio la ventaja a Cleveland rumbo a la victoria sobre los Rojos el sábado. Los Guardianes terminaron la semana con foja de 5-1, y Martínez fue el motor ofensivo detrás de ese arranque.

El quisqueyano lleva además una racha de seis juegos consecutivos dando de hit.

Los números que lo tienen en la conversación

Al inicio de la semana, Martínez encabezaba el equipo en jonrones con 9 — en un club que va puntero en la División Central. Sus estadísticas completas en 2026:

| Estadística | Valor |

| Promedio | .266 |

| OBP | .312 |

| Slugging | .510 |

| OPS | .822 |

| OPS+ | 131 |

| Jonrones | 9 |

| Carreras impulsadas | 24 |

| Dobles | 8 |

| Bases robadas | 8 |

| wOBA | .358 — 38 puntos sobre la media MLB |

El OPS+ de 131 significa que Martínez está produciendo un 31% por encima del promedio de la liga ajustado por parque — un número de All-Star.

Su único talón de Aquiles sigue siendo la disciplina en el plato: apenas 3.8% de tasa de bases por bolas. Si mejora ese número, el techo es aún más alto.

El perfil: versatilidad como arma

Firmado en 2018 por Cleveland con un bono de $500,000 como campo corto, Martínez nunca apareció entre los mejores 100 prospectos de ligas menores. Pero desde 2020 comenzó a figurar en el top 30 del club, y en noviembre de 2022 entró al roster de 40 para evitar riesgos en el Draft de Regla 5.

Tras observarlo en la Liga de Otoño de Arizona de 2022, un cazatalentos del equipo escribió en su reporte:

“Jugador de cuadro interior atlético y ambidiestro con una potencia potencialmente sorprendente. Excelente bateador de contacto, con la capacidad de conectar la pelota de línea de foul a línea de foul desde ambos lados del plato. Conoce bien el béisbol. Toma buenas decisiones en el juego. Puede abrirse camino hasta las Grandes Ligas.”

La predicción se cumplió. Martínez es bateador de ambas manos, mide 5’11 y 200 libras, y puede jugar tanto en el infield como en el outfield — una versatilidad que lo ha atornillado en la alineación diaria de los Guardianes.

La historia del padre: el receptor de un juego histórico

Pero la historia de Ángel Martínez tiene una capa más profunda — y más fascinante.

Su padre fue un receptor suplente que militó en las Grandes Ligas entre 1995 y 2004 con los Blue Jays, Cubs, Marlins y Expos. Y aunque su carrera fue discreta, tiene un lugar permanente en los libros de historia del béisbol.

El 6 de mayo de 1998, el padre de Ángel fue el receptor del derecho Kevin Woods cuando este ponchó a 20 bateadores de los Astros permitiendo apenas un hit — a Ricky Gutiérrez. Una marca para un partido de nueve entradas que comparte con Roger Clemens, Randy Johnson y Max Scherzer.

El hijo del hombre que atrapó uno de los juegos más perfectos de la historia ahora brilla en las Grandes Ligas por méritos propios.

La familia número 16: el legado dominicano en MLB

Con Ángel Martínez consolidado en Cleveland, ya son 16 las familias dominicanas que han visto a padre e hijo apuntar su nombre en la Gran Carpa. Una estadística que habla del legado generacional del béisbol quisqueyano — y de cómo el deporte sigue siendo el ascensor social más poderoso de la República Dominicana.

Ángel Martínez es el más reciente capítulo de esa historia. Y a los 24 años, apenas está comenzando.