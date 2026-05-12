Anthony Volpe regresa a los Yankees: Caballero en la lista de lesionados con fractura en el dedo El campocorto sufrió una fractura en el dedo medio de la mano derecha. Volpe vuelve desde Triple-A tras recuperarse de una cirugía de labrum en el hombro izquierdo. Nueva York busca estabilidad en el cuadro interior.

Los Yankees de Nueva York hicieron un movimiento de roster este martes que no estaba en los planes: José Caballero fue colocado en la lista de lesionados por una fractura en el dedo medio de su mano derecha, y Anthony Volpe fue llamado de regreso desde Triple-A Scranton/Wilkes-Barre para cubrir la baja.

La lesión que cambia los planes

Caballero había sido una de las sorpresas positivas de los Yankees en este inicio de temporada. En 41 partidos, el campocorto acumuló:

OPS de .720

11 hits de extra base

13 bases robadas

Su capacidad para generar jugadas tanto ofensivas como defensivas lo había consolidado como una pieza valiosa en el roster. La fractura en el dedo llega en el peor momento — con los Yankees en medio de una racha de cuatro derrotas consecutivas y buscando estabilizar el equipo.

El regreso de Volpe: una historia de recuperación

Anthony Volpe no llega en las mejores circunstancias. En octubre de 2025, el campocorto se sometió a una cirugía para reparar un desgarro parcial del labrum en su hombro izquierdo — el que no usa para lanzar — una lesión que lo afectó durante gran parte de la temporada anterior.

Tras perderse los entrenamientos de primavera, Volpe inició una asignación de rehabilitación en ligas menores a mediados de abril. Al concluir el período máximo de 20 días para su rehabilitación a principios de mayo, los Yankees lo enviaron a Triple-A para que recuperara su ritmo ofensivo sin la presión de las Grandes Ligas.

Ahora, la lesión de Caballero lo devuelve antes de lo esperado.

Los números que Volpe busca superar

En la temporada 2025, Volpe disputó 153 partidos con los Yankees con una línea de:

📊 .212 de promedio

💣 19 jonrones

🏃 72 carreras impulsadas

⚡ 18 bases robadas

Números que no fueron espectaculares pero que mostraron un jugador con herramientas reales. La pregunta es si la cirugía y el tiempo en Triple-A le permitieron encontrar una mejor versión de sí mismo.

El cuadro interior en movimiento

Con Caballero fuera y Volpe de regreso, el cuadro interior de los Yankees sigue siendo un tema de conversación. Este martes, Max Schuemann arrancó como campocorto titular mientras Volpe comenzó en el banco — una señal de que el mánager Aaron Boone quiere evaluar la situación antes de comprometerse con una alineación fija.

Jazz Chisholm Jr. también descansó este martes en medio de su propio slump — 8-48 en sus últimos 13 partidos — lo que deja al cuadro interior de Nueva York en un momento de transición e incertidumbre.

La oportunidad de Volpe

Para el joven campocorto, este regreso es una segunda oportunidad. La presión es real — los Yankees están en una racha negativa, el roster necesita estabilidad y cada partido importa en la lucha por la postemporada.

Volpe tiene el talento. La pregunta es si el cuerpo, después de la cirugía y el tiempo en las menores, está listo para responder a la altura de las Grandes Ligas.