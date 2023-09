Arbitraje cuestionable: ¿Cómo las Grandes Ligas todavía emplean a Ángel Hernández? El árbitro dominicano es conocido por sus desaciertos y los fanáticos se hacen esta pregunta; en especial los de los Filis de Filadelfia equipo con el cual tiene un historial.

29/09/2023 · 11:09 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El día de la estrella de los Filis de Filadelfia, Bryce Harper, terminó temprano el jueves. El toletero fue expulsado en la tercera entrada por el árbitro de tercera base Ángel Hernández en el enfrentamiento contra los Piratas de Pittsburgh.

Hernández llamó a Harper por un swing cuestionable que Harper estaba seguro de haber verificado. Explotó contra Hernández después de enterarse de que se había ponchado. Harper dio un par de pasos hacia Hernández antes de que le dijeran que se fuera a las duchas.

El manager de los Filis , Rob Thompson, salió para intentar salvar las apariencias, pero ya era demasiado tarde. Mientras Harper caminaba de regreso al dugout, arrojó su casco a la multitud para que un afortunado aficionado se lo llevara a casa.

¿Por qué expulsaron a Bryce Harper?

Fue expulsado por el controvertido árbitro Ángel Hernández el jueves después de una cuestionable decisión de que se había ponchado. Ocurrió en la parte baja de la tercera entrada después de que Harper fuera declarado out por strikes del notoriamente cuestionable árbitro Ángel Hernández.

“Bryce Harper perdió el control con Ángel Hernández después de esta llamada de check swing” – @TalkinBaseball_

Durante el turno al bate, Harper fue expulsado por Hernández, quien fue el árbitro de tercera base en el enfrentamiento. El controvertido árbitro dijo que el swing de Harper atravesó el plato durante un intento de controlar su swing, lo que resultó en el ponche de la superestrella. No hace falta decir que Harper no estuvo de acuerdo con la llamada.

Un Harper visiblemente furioso rápidamente se dirigió hacia Hernández, quien estaba parado al lado de la tercera base. El dos veces Jugador Más Valioso fue visto gritándole a Hernández y fue expulsado del juego antes de llegar a la tercera base. Harper hizo saber al controvertido árbitro exactamente lo que sentía acerca de la decisión.

En su camino de regreso al dugout luego de su arrebato con Hernández, Harper arrojó su casco a la multitud, dándole a un afortunado aficionado un recuerdo único. Queda por ver si enfrentará alguna repercusión disciplinaria por sus acciones. Sin embargo, Hernández a menudo se encuentra al otro lado de este tipo de interacciones.

Se equivocó el árbitro en la llamada

Al mirar la repetición, se ve claramente que Harper no falló. No debería haber sido llamado, pero esta no es la primera vez que Hernández pierde una llamada. Durante mucho tiempo ha sido cuestionado sobre sus habilidades como árbitro.

Los fanáticos del béisbol no pueden entender cómo las Grandes Ligas todavía emplean a Ángel Hernández. Es uno de los únicos árbitros que los fanáticos del béisbol conocen por su nombre, lo cual no es bueno.

Los fanáticos de la MLB reaccionaron ante la feroz expulsión de Bryce Harper por una decisión cuestionable del árbitro Ángel Hernández: “¡Ángel tiene que irse!” “Harper somos todos nosotros”.

Los fanáticos están de acuerdo con las acciones de Bryce Harper. Con la temporada regular llegando a su fin, todos estos juegos son importantes y deben ser arbitrados como tales.

Angel Hernández tiene antecedentes polémicos con los Filis

Ángel Hernández ha tenido enfrentamientos con otros jugadores de los Filis de Filadelfia además de Bryce Harper. Si bien algunos fanáticos pueden divertirse con la reacción de Bryce Harper ante la decisión de Ángel Hernández de hacer check swing, puede que otra interacción con un miembro diferente de los Filis de Filadelfia la supere. Hernández fue blanco de frustración una vez más durante un juego de los Filis, pero el incidente en cuestión involucró al toletero Kyle Schwarber.

“Tal vez sea mejor si Ángel Hernández simplemente no trabaje más juegos de los Filis como siempre”.

El año pasado, Hernández provocó otra feroz respuesta de un toletero de Filadelfia. En ese momento, era Kyle Schwarber quien estaba cuestionando una mala decisión de poncharle. En un turno al bate contra Josh Hader, Schwarber fue declarado out por strikes. Sin embargo, el tercer strike apareció fuera de la zona de strike, provocando una erupción del All-Star.

Los Filis se dirigen a la postemporada por segunda temporada consecutiva. Las cosas han ido mejorando para los Filis durante los últimos dos años. Antes de la temporada 2022, su última aparición en los playoffs fue en 2011.

El año pasado, llegaron hasta la Serie Mundial con el peor récord entre los equipos en los playoffs. Desafortunadamente, fueron superados por los Astros de Houston.

Este año, se podría argumentar que la plantilla está en mejor lugar que el año pasado. Agregaron al campocorto Trea Turner en la temporada baja, ha tenido una temporada difícil y sigue siendo un enigma en el campo.

Los Filis recibirán al sembrado No. 5 en un duelo de comodines. Al momento de escribir este artículo, los Diamondbacks de Arizona ocupan ese lugar Bryce Harper y los Filis tendrán las manos ocupadas si se enfrentan a los Diamondbacks. Dado el año que ha tenido Corbin Carroll, esta podría ser una serie emocionante.

La postemporada se desarrollará del 3 de octubre al 4 de noviembre.