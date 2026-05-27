La tensión se ha apoderado del clubhouse de los Cerveceros de Milwaukee tras un fuerte llamado de atención público de su dirigente. El mánager Pat Murphy calificó de “inaceptables” y vergonzosos los efusivos gestos realizados por su relevista dominicano, Abner Uribe, luego de propinar un ponche clave que puso fin a una entrada en la victoria de su equipo 6-0 sobre los Cardenales de San Luis.
El incidente ocurrió la noche del martes 26 de mayo de 2026, cuando Uribe ponchó a Alec Burleson con un tercer strike cantado en la parte alta del octavo episodio, apagando una amenaza de San Luis con corredores en primera y segunda. Tras la jugada, el derecho dominicano miró fijamente hacia el dugout de los Cardenales y realizó tres gestos obscenos al estilo de la lucha libre, llevando sus manos hacia la entrepierna.
Pat Murphy: “Me dio vergüenza”
La reacción del piloto de Milwaukee no se hizo esperar en la rueda de prensa posterior al compromiso. Murphy se mostró profundamente molesto por la actitud de su lanzador en un encuentro que ya estaba definido:
“No sé qué le pasó por la cabeza. Quiero decir, ha sido un tipo emotivo, pero no hacemos aquí ese tipo de cosas. Me dio vergüenza. ¿Por qué lo hacemos? Es un juego que está 6-0. ¿Qué estamos haciendo ahí?”, declaró enérgicamente el timonel.
El estratega enfatizó que, aunque aprecia las condiciones y virtudes de Uribe, ese tipo de conductas no serán toleradas en la organización por respeto a sus propios compañeros. Además, recordó el peligro deportivo de desconcentrarse, señalando que el tercer strike estuvo muy cerca de ser revertido por una impugnación de San Luis, lo que habría cambiado drásticamente el panorama del juego.
Uribe se disculpa, pero denuncia amenazas de Oliver Mármol
Por su parte, el nativo de la República Dominicana ofreció una disculpa pública a la gerencia, cuerpo técnico y compañeros de los Cerveceros, reconociendo que su reacción estuvo fuera de lugar. Sin embargo, el lanzador no se quedó callado y justificó parte de su molestia acusando directamente al mánager dominicano de los Cardenales, Oliver Mármol.
“No creo que sea profesional que su mánager esté haciendo señas hacia nuestro dugout diciendo que va a golpear a los bateadores. También ocurrió un incidente durante la práctica de hoy, y tampoco creo que eso haya estado bien. Así que, siempre respaldo a mis teammates”, disparó Uribe.
El cerrador quisqueyano argumentó que el timonel de San Luis estuvo haciendo ademanes desde el partido del lunes, lo que le llevó a pensar que existía una clara intención de agredir con pelotazos a los jugadores de Milwaukee. Cabe destacar que Uribe cuenta con un historial de alta tensión en las Mayores, habiendo cumplido una suspensión de seis partidos en abril de 2024 debido a una trifulca que vació las bancas contra los Rays de Tampa Bay.
Mármol prefiere mantenerse al margen
Al ser abordado sobre la situación, Oliver Mármol prefirió no profundizar en las acciones de Uribe en la lomita, afirmando que el jugador estaba siendo manejado de forma correcta por su propio equipo. Al momento de sus declaraciones en los vestidores, el estratega de San Luis aún no tenía conocimiento de las serias acusaciones del lanzador sobre las supuestas señas de provocación.