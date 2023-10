Las serpientes de Arizona vuelven a morder a los Dodgers Los Diamondbacks vuelven a castigar lo mejor de los Dodgers para tomar ventaja de 2-0 en la serie.

Zac Gallen apretó ambos puños y dejó escapar un rugido gutural. Una tercera curva consecutiva tomó a Freddie Freeman con la guardia baja mientras giraba por el medio para el tercer strike, ayudando al as de los Diamondbacks a escapar de la amenaza de la quinta entrada, navegar a través de los dos candidatos al Jugador Más Valioso en la cima de la tan cacareada alineación de los Dodgers y mover al advenedizo de strike rápido. El equipo comodín está a una victoria de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Nuevamente, los lanzadores abridores de los Dodgers los pusieron en un hoyo temprano.

Una vez más, una ofensiva de los Dodgers que se esperaba que enmascarara las deficiencias de su rotación se quedó prácticamente vacía, fallando múltiples oportunidades para empatar o tomar la delantera.

Una vez más, el equipo que ocupa el segundo lugar en la División Oeste de la Liga Nacional está a punto de sorprender a los campeones de división en la NLDS.

Con dos sorprendentes victorias en Los Ángeles contra un equipo de los Dodgers que terminó 16 juegos arriba en la división, ciertamente lo parece.

Después de anotar seis carreras en la primera entrada del Juego 1, los Diamondbacks se lo tomaron con más calma al comenzar el Juego 2: solo anotaron tres.

El sábado, el ataque inicial de Arizona contra Clayton Kershaw fue poderoso y abrumador. El lunes, un segundo ataque repentino de los D-backs fue más calculado y paciente.

La rotación de los Dodgers llegó a la serie mermada, pero esperaba contar con Kershaw y Miller, quien hacía su debut en los playoffs. Miller avanzó este año controlando tanto sus emociones como la zona de strike, sin dejar que el juego se acelerara, pero los D-backs pusieron eso a prueba de inmediato. Destrozaron al novato con una mezcla de productivas apariciones en el plato, comenzando la noche con una base por bolas de Corbin Carroll , un toque sencillo de Ketel Marte , sencillos de Tommy Pham y Lourdes Gurriel Jr. , un elevado de sacrificio de Christian Walker y una impulsada. roletazo de Gabriel Moreno , que podría haber sido un doble play al final de la entrada si no fuera porque Pham se robó la segunda base.

El resultado fue otro hueco temprano para un equipo de los Dodgers incapaz de responder, ahora repentinamente al borde de otra salida anticipada de los playoffs después de la derrota del lunes por 4-2.

En cada juego, los Dodgers jugaron desde una desventaja significativa antes de sus primeros turnos al bate. Los dos lanzadores abridores de los Dodgers permitieron nueve carreras, dieron tres bases por bolas, poncharon a uno y necesitaron 87 lanzamientos para lograr seis outs. Sin embargo, a diferencia del Juego 1, los Dodgers siempre estuvieron a poca distancia el lunes por la noche.

El bullpen los mantuvo allí; la ofensiva nunca cumplió.

Con el Juego 2 entre días libres, los Dodgers podrían utilizar una gran cantidad de relevistas sin preocuparse mucho por la carga de trabajo. Roberts no esperó mucho. Miller fue retirado después de 52 lanzamientos en 1.2 entradas, saliendo con dos corredores en base en la segunda entrada. Brusdar Graterol tomó la iniciativa a partir de ahí.

Graterol registró tantos outs en una salida de relevo de 23 lanzamientos como los dos lanzadores abridores de los Dodgers en la serie combinados. El bullpen de los Dodgers ganó tiempo para que la ofensiva reuniera algo para animar a los 51,449 fanáticos presentes. Cuando Graterol abandonó el montículo con dos outs en la cuarta entrada, aplaudió con su guante camino al dugout, implorando a los fanáticos que permanecieran allí a pesar de una ofensiva que hasta ese momento aún no había logrado abrirse paso.

En la parte baja de la entrada, JD Martínez dio vida con un jonrón solitario, reduciendo el déficit a dos. Nunca estaría más cerca que eso, a pesar de las oportunidades de los Dodgers contra Gallen y el bullpen de los Diamondbacks.

En el quinto, los Dodgers pusieron a dos corredores con un out cuando la alineación pasó a manos de Mookie Betts y Freeman. Betts conectó rodado para out forzado. Gallen se adelantó a Freeman antes de lanzar dos bolas curvas por debajo de la zona. Freeman no mordió, pero no esperaba un tercero, que cayó por el medio mientras el bate de Freeman permanecía pegado a sus hombros. Gallen entendió el significado y agitó los puños varias veces antes de regresar al dugout.

Los catalizadores de la alineación de los Dodgers, Betts y Freeman, tienen 1 de 13 con tres bases por bolas en la serie. Aún así, los Dodgers tendrían otra oportunidad una entrada más tarde, lo que provocó una valiente llamada a Lovullo.

Nuevamente, Gallen puso a dos de los primeros tres bateadores de los Dodgers en base. Lovullo sacó su as en 84 lanzamientos, recurriendo al zurdo novato Andrew Saalfrank para forzar el cambio de línea de Los Ángeles. Chris Taylor reemplazó a Jason Heyward y recibió boleto para llenar las bases. Kiké Hernández reemplazó a David Peralta y salió adelante con un sencillo productor dentro del cuadro. Las bases seguían cargadas. Nuevamente, los Dodgers iban perdiendo por dos. Una vez más, quedarían atrapados allí.

Saalfrank se quedó atrás de James Outman 3-1 sin dónde ponerlo, pero regresó para ponchar al novato de los Dodgers con dos sinkers en el fondo de la zona. Ryan Thompson entró e indujo un roletazo de Kolten Wong . La banca de los Dodgers quedó vacía, salvo por el receptor suplente Austin Barnes . Su última mejor amenaza se extinguió.

La ofensiva de los Dodgers anotó 11 carreras en dos aperturas de temporada regular contra Gallen esta temporada. Octubre no fue lo mismo, lo cual es un estribillo muy común en esta franquicia.

La postemporada pasada, la ofensiva de los Dodgers se fue de 34-5 con corredores en posición de anotar mientras los Padres los mandaban a empacar en la NLDS. Este año, los Dodgers tienen 2 de 12 con corredores en posición de anotar. Otra temporada de 100 victorias amenaza con terminar después de una serie.

Ahora, necesitarán ganar tres partidos seguidos para evitar otra decepción en la SDLN contra un equipo de los D-backs que regresa a casa con la confianza de que pertenece.

D-backs contra Dodgers, momentos destacados completos del Juego 2 de la NLDS del 9/10/23:

(1:13) Christian Walker con un elevado de sacrificio al jardín central. Una carrera anota.

(1:30) Gabriel Moreno rodó out al campocorto. Una carrera anota.

(1:45) Lourdes Gurriel Jr. pega sencillo con línea fuerte al jardín central. Una carrera anota.

(6:08) Geraldo Perdomo es atrapado robando en la segunda base.

(6:20) JD Martínez jonronea con un elevado al jardín central derecho.

(7:25) Lourdes Gurriel Jr. pega jonrón en línea al jardín central izquierdo.

(8:00) Enrique Hernández pega sencillo con rodado fuerte a segunda base. Una carrera anota.