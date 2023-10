¡Se acabó la movie! Mellizos pasan a la ALDS; Azulejos eliminados Minnesota puso fin a otra sequía de playoffs.

05/10/2023 · 06:05 AM

Con la histórica racha de derrotas oficialmente detrás de ellos, los Mellizos tenían objetivos más importantes en mente al ingresar al Juego 2 contra los Azulejos . Desde la ALDS de 2002, cuando Minnesota eliminó al icónico equipo Moneyball A, esta franquicia no había avanzado una ronda en los playoffs. Hasta ahora.

Se podría señalar que el simple hecho de avanzar a la ALDS es un logro que sólo vale la pena celebrar en esta nueva era ampliada de postemporada. Pero al derrotar a Toronto 2-0 el miércoles, los Mellizos hicieron más que simplemente avanzar a la siguiente ronda. Los campeones de la peor división del béisbol demostraron con creces su valía contra un equipo tremendamente talentoso con un mejor récord a pesar de competir en la mejor división del béisbol. Minnesota llevará esta sensación desconocida de impulso de los playoffs a Houston este fin de semana con una identidad más estrechamente vinculada con el éxito de esta semana que con los fracasos de sus equipos del pasado.

Las perspectivas de Toronto son menos halagüeñas. El día después de que Minnesota se liberara del peso de su histórica racha de 18 derrotas consecutivas en playoffs, los Azulejos flaquearon en una séptima derrota consecutiva en postemporada. Ahora están empatados con su rival del Este de la Liga Americana, Tampa Bay , también eliminado el miércoles, por la racha activa más larga de este tipo en la MLB . Siete están muy lejos de 18, pero tres viajes consecutivos a los playoffs sin una victoria es una píldora difícil de tragar considerando el calibre de la plantilla que han reunido los Azulejos . Ahora centrarán su atención en la planificación del receso de temporada mientras los Mellizos se preparan para una prueba mucho más dura en la siguiente ronda.

Lo que sucedió en el Juego 2

Seamos claros en algo: John Schneider no salió en la cuarta entrada para sacar a José Berríos en 47 lanzamientos por capricho o por una repentina corazonada de magia gerencial. Esta fue una decisión escrita cuidadosamente en las horas (si no días) previas por muchas más personas en la oficina principal y el cuerpo técnico de Toronto que solo Schneider. Cuando Yusei Kikuchi comenzó a calentar en la segunda entrada y Génesis Cabrera hizo lo mismo en la tercera a pesar de que Berríos lanzaba bastante bien, se hizo evidente que era sólo cuestión de tiempo que Schneider pusiera en marcha la estrategia.

Con el toletero zurdo Max Kepler acercándose luego de una base por bolas a Royce Lewis , Schneider tomó la decisión. Semejante plan no tenía en cuenta en absoluto cómo lanzaba Berríos, sólo se centraba en el resultado deseado más allá de simplemente evitar el enfrentamiento entre Berríos y Kepler: forzar (o alentar fuertemente) a los Mellizos a batear como emergentes para algunos de sus mejores bates zurdos a principios de la temporada. juego de lo que lo harían normalmente. En ese sentido, lo lograron. Después de que Kikuchi ingresó, Donovan Solano fue emergente en lugar de Alex Kirilloff y Willi Castro reemplazó a Matt Wallner , cada uno de los cuales aparentemente fue una degradación ofensiva. Sin embargo, entre esos dos emergentes se encontraba un sencillo productor de Carlos Correa para tomar la primera ventaja del juego.

Esa carrera impulsada resultó suficiente y fue el mayor problema para Toronto. Podemos debatir las decisiones de los lanzadores todo el día: el deslucido esfuerzo ofensivo de los Azulejos es lo que los hundió. Tampoco es que no tuvieran oportunidades.

Los Azulejos superaron en hits a los Mellizos tal como lo hicieron en el Juego 1. Hicieron que Sonny Gray hiciera 39 lanzamientos en los primeros dos cuadros, pero no pudieron impulsar una carrera. Con corredores en segunda y tercera con dos outs y Bo Bichette en el plato, Vladimir Guerrero Jr. fue interceptado en la segunda base para concluir la salida de Gray. Más tarde, Matt Chapman lanzó una bola por la línea del jardín izquierdo justo antes de conectar un rodado para una doble matanza que puso fin a la entrada en el siguiente lanzamiento. El crédito es para los lanzadores de los Mellizos, pero estuvo ahí para los bateadores de los Azulejos en múltiples ocasiones y no lo aprovecharon. Llora por la gestión del pitcheo todo lo que quieras. No puedes ganar un juego sin carreras.

Jugador Más Valioso del Juego 2

Vimos a Correa hacer una maravillosa jugada defensiva en el Juego 1 para salvar una carrera, una que requirió una combinación de aplomo y atletismo que pocos jugadores del cuadro pueden igualar en toda la liga. En el Juego 2, no solo lanzó el sencillo productor de la ventaja en el cuarto que resultó ser el ganador del juego, sino que también fue clave en orquestar el pickoff de Guerrero antes de aplicar un toque ultrarrápido para completar la jugada y detener la jugada. La recuperación de Toronto en el quinto.

Fue otra demostración más de cuántas maneras diferentes puede impactar el juego incluso en momentos en los que no parece ser el personaje principal. A medida que los Mellizos continúan adentrándose en aguas inexploradas de la postemporada, la calma y la confianza de Correa sin duda seguirán sirviendo como su estrella del norte en todo tipo de situación.

Alegra que el cuerpo técnico encabezado por Gray y Pablo López esté comenzando a recibir la atención que merece, pero tengo la sensación de que todos estamos a punto de familiarizarnos mucho más con algunos de los nombres de este bullpen. ¡Solo porque Jhoan Durán esté lanzando 103 mph como si fuese un relajo no significa que el resto de sus amigos de las últimas entradas sean un grupo de lanzadores suaves! ¡ Louie Varland estaba tocando los tres dígitos! Brock Stewart y Griffin Jax¡Cruzaban a 98 mph!

Una muestra de dos juegos es ciertamente demasiado pequeña para emitir juicios grandilocuentes sobre actuaciones individuales. Dicho esto, Brandon Belt con marca de 0-8 en la serie con cinco ponches fue una actuación decepcionante considerando lo bueno que estuvo en agosto y finales de septiembre. Ese fuerte final fue una gran parte de por qué bateó segundo en estos dos juegos. No fue el único bateador de los Azulejos que se quedó corto, por supuesto.

¿La recompensa de Minnesota por finalmente ganar una serie de playoffs? Un viaje a Houston para comenzar la ALDS el sábado contra los campeones defensores Astros . Será una revancha en octubre de la serie de comodines de 2020 que contó con un dramático jonrón decisivo en la séptima entrada del Juego 2 del bate de Correa para ayudar a Houston a sellar la serie. Sin embargo, esos concursos se llevaron a cabo en un estadio vacío en medio de la pandemia, sin la energía de una multitud ahora revitalizada de Minnesota. Aunque los próximos dos juegos en Houston seguramente marcarán el tono de la serie, es seguro que Target Field estará absolutamente animado para el Juego 3 y esta vez Correa estará de su lado.

Blue Jays vs. Twins Wild Card Game 2, momentos destacados del juego completo del 4/10/23