Cachorros usan la blanqueada para poner fin a la racha de 9 victorias consecutivas de los Cerveceros Justin Steele ponchó a siete en seis entradas en blanco, y los Cachorros de Chicago lograron una carrera en la primera entrada para romper la racha de nueve victorias consecutivas de los Cerveceros de Milwaukee con una victoria por 1-0 el martes por la noche.

30/08/2023 · 06:05 AM

2.69 de efectividad, Steele (15-3) redujo su efectividad de 2.80 a 2.69, solo detrás de Blake Snell (2.60) de los Padres de San Diego. Steele permitió seis hits y una base por bolas y ponchó a ocho.

El zurdo tuvo que esforzarse temprano. Permitió dos corredores en cada una de las dos primeras entradas y recibió una pelota en la pierna del bate de Víctor Caratini con un hit dentro del cuadro en la segunda. Sin embargo, se calmó y retiró a 10 bateadores consecutivos en un momento en camino a su 18° apertura de calidad esta temporada, en 111 lanzamientos.

Mark Leiter Jr., Julian Merryweather y Adbert Alzolay (22do salvamento) lanzaron una entrada cada uno, combinándose para permitir un hit y ponchando a tres.

Los Cachorros igualaron este set de tres juegos y se colocaron a cuatro juegos de los Cerveceros, líderes de la División Central de la Liga Nacional. Milwaukee, que promedió 7,1 carreras durante su racha ganadora, dejó a seis hombres en base y se fue de 5-0 con corredores en posición de anotar.

Mientras tanto, Corbin Burnes (9-7) de Milwaukee estuvo casi tan bien y duró aún más. Permitió ocho hits y dos bases por bolas y ponchó a siete en siete entradas para lograr su 19º inicio de calidad de la temporada. La única mancha del derecho llegó temprano en la noche.

Después de que Milwaukee no logró convertir con corredores en segunda y tercera y un out en la primera, los Cachorros no lo hicieron. Burnes golpeó a Nico Hoerner con un lanzamiento y el doble de Ian Happ envió a Hoerner a tercera. Anotó con un roletazo de Cody Bellinger.

Happ, Dansby Swanson y Yan Gomes conectaron dos hits cada uno para Chicago, que tiene marca de 27-12 desde el 18 de julio y tiene un puesto de comodín en la Liga Nacional. Gomes también expulsó a la estrella de Milwaukee, Christian Yelich, que intentaba robar la segunda base con un out en la octava.

Mark Canha conectó dos hits para los Cerveceros, que se poncharon 11 veces.