Atléticos derrotan a los Marineros por primera vez esta temporada Seth Brown y Shea Langeliers conectaron jonrones y seis lanzadores se combinaron en un juego de cuatro hits mientras los Atléticos de Oakland derrotaban el martes 3-1 a Seattle, para su primera victoria en nueve intentos contra los Marineros esta temporada.

30/08/2023 · 06:05 AM

Seattle vio rota una racha de cuatro victorias consecutivas y quedó empatado a tres bandas por el primer lugar de la Liga Americana Oeste con Texas y Houston.

Los Marineros no contaron con los All-Stars George Kirby y Julio Rodríguez.

Kirby, un derecho, fue eliminado de su apertura programada debido a la gripe, y Luke Weaver ocupó su lugar. Rodríguez fue eliminado tarde debido a un dolor en el pie izquierdo y el primera base de los Marineros, Ty France, abandonó el juego en la tercera entrada con una contusión en la muñeca izquierda después de que el intento de saque de Weaver rebotó en el suelo y atrapó a France justo por encima de su guante.

Weaver (2-5) permitió tres carreras y siete hits en 3 2/3 entradas, sin bases por bolas ni ponches.

El zurdo de los Atléticos, Ken Waldichuk, lanzó bien pero no duró lo suficiente para conseguir la victoria. Waldichuk permitió una carrera y un hit en más de cuatro entradas, con cinco bases por bolas y tres ponches. Hizo 91 lanzamientos antes de ser relevado.

Sean Newcomb (1-0) lanzó 1 2/3 entradas de relevo en blanco con cuatro ponches para llevarse la victoria y Trevor May ponchó a todos en el noveno, no sin algo de drama, para su 15to salvamento de la temporada. Lucas Erceg, Dany Jiménez y Kirby Snead ayudaron a cerrar a los Marineros.

Después de que May ponchó a los dos primeros bateadores en la novena, el bateador emergente José Rojas conectó sencillo al jardín derecho y JP Crawford conectó un doble por la línea del jardín izquierdo. May abanicó a Eugenio Suárez para el último out.

Brown conectó un jonrón al jardín derecho con dos outs en la parte baja de la primera entrada.

Los Atléticos ampliaron la ventaja en el segundo cuando Jordan Díaz conectó un sencillo al jardín central y, un out más tarde, Langeliers se fue profundo al centro para poner el 3-0.

Los Marineros subieron al marcador en el cuarto después de que Teoscar Hernández conectó un sencillo al jardín central y Cal Raleigh recibió base por bolas. Después de que Mike Ford elevara al jardín derecho, ambos corredores avanzaron con un lanzamiento descontrolado cuando Dominic Canzone se ponchó. Una base por bolas a Dylan Moore llenó las bases y Cade Marlowe también sacó una base por bolas para llevar a casa la carrera.