Astros de Houston vs Angelinos de Los Ángeles: pronósticos y favoritos en las casas de apuestas del viernes 14 de julio Los Astros de Houston se enfrentan a los Angelinos de Los Ángeles .

Los Astros de Houston sobrevivieron la primera mitad de la temporada 2023 de la MLB. Les faltó una superestrella, José Altuve, en las primeras semanas de la temporada. Han estado sin Yordan Álvarez durante las últimas semanas. Altuve sufrió otra lesión poco antes del receso del Juego de Estrellas. Eso es mucha producción perdida. Sin embargo, los Astros no se desvanecieron en las carreras de comodines de la Liga Americana Oeste y la Liga Americana. Le ganaron terreno a los Texas Rangers, un equipo que tuvo problemas en las últimas tres semanas antes del receso del Juego de Estrellas. Pasaron por un camino lleno de baches y, sin embargo, tienen una oportunidad muy realista de obtener el sembrado No. 2 en los playoffs de la Liga Americana, lo que significaría un adiós en la serie de comodines y la ventaja de jugar en casa en la ALDS. No obtendrán el primer sembrado, eso irá al campeón del Este de la Liga Americana, ya sea los Rays de Tampa Bay o los Orioles de Baltimore, pero un sembrado No. 2 sería un resultado tremendo dadas todas sus lesiones, que incluyen lesiones a tres titulares regulares de rotación, Lance McCullers, José Urquidy y Luis García. Houston comienza la segunda mitad de su temporada tratando de defender su título de Serie Mundial. Una serie clave contra Los Angeles Angels es otro campo de pruebas para el equipo de Dusty Baker.

Aquí están las cuotas de la MLB Astros-Angels , cortesía de FanDuel.

Cuotas MLB: Cuotas Astros-Angels

Astros de Houston: +1,5 (-146)

Angelinos de Los Ángeles: -1.5 (+122)

Más: 8 (-110)

Menos: 8 (-110)

Cómo ver Astros vs Angelinos

Transmisión: MLB.tv

Hora: 9:38 p. m. ET/6:38 p. m. PT

Por qué los Astros podrían cubrir la propagación

Los Astros se enfrentan a un equipo de Los Ángeles que se ha visto muy afectado por las lesiones. Mike Trout y Anthony Rendon se lesionaron al final de la primera mitad de la temporada, lo que redujo significativamente la potencia de fuego y el equilibrio general de los Angelinos. Una de las principales razones por las que los Angelinos fueron competitivos en la primera mitad de la temporada fue que Trout ofreció protección a Shohei Ohtani en el orden de bateo.

Rendón ofreció otro bate que equilibró la alineación. Ahora los Angelinos están cortos de personal, y aunque el cerrador Carlos Estévez ha sido espectacular esta temporada al aprovechar cada oportunidad de salvamento que se le presentó, las partes del bullpen previas a la novena entrada se han vuelto más débiles en las últimas semanas.

Los Angelinos se derrumbaron en las últimas dos semanas antes del receso, cayendo por debajo de .500 y deslizándose por debajo de los Marineros de Seattle en la clasificación de la División Oeste de la Liga Americana. Los Ángeles podrían caer en picado de manera muy realista. Son vulnerables, están en una mala posición y la moral está baja. Los Astros pueden hacer un tiro mortal si pueden barrer esta serie, pero aparte de eso, están en una buena posición para ganar este juego el viernes.

Por qué Los Ángeles podrían cubrir la propagación

La razón por la que los Angelinos son favorecidos sobre los Astros a pesar de la lesión de Trout y su desliz tardío antes del Juego de Estrellas es simple: Shohei Ohtani está lanzando y Yordan Álvarez y José Altuve no están de vuelta en la alineación de Houston. Ohtani no es un lanzador dominante, pero ha tenido varios juegos dominantes en medio de otras actuaciones más modestas esta temporada. Definitivamente califica como un lanzador abridor muy por encima del promedio, lo cual es notable dado lo élite que es como bateador. Es el mejor jugador de béisbol completo en el juego de hoy, creando constantemente un cuerpo de trabajo que, si se mantiene durante los próximos siete años más o menos, lo convertirá en uno de los mejores jugadores de béisbol que jamás haya existido.

Predicción y elección final Astros-Angels

Deberías mantenerte alejado de este juego, dado lo golpeado que está Houston y dado el ángulo de Ohtani. Simplemente se siente como lanzar ya moneda, puro azar; que no es un buen contexto para apostar. Tal vez considere una jugada de apuestas en vivo, especialmente cuando Ohtani deja de lanzar y da paso al bullpen de Los Ángeles.

Predicción y elección final Astros-Angels: Astros +1.5