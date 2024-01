Batalla entre bestias: tigres contra tiburones, ¿quién saldrá victorioso? El primer oponente de los Tigres del Licey en la Serie Caribeña son los Tiburones de la Guaira. Un enfrentamiento entre dos animales rabiosos sedientos de victoria.

El primer enfrentamiento del equipo nacido en la nación más vivaz del mundo, el grupo azulado, los Tigres del Licey será contra la manada de bestias marinas de la República Bolivariana de Venezuela, los Tiburones de la Guaira, siendo uno de los primeros partidos que comenzara esta competición deportiva de gran calibre. Este puede ser el primer paso hacia la grandeza de alguno de estos impresionantes equipos, no cabe dudas de que este primer juego entre ambos grupos decidirá el destino de ellos en la Serie del Caribe 2024. Tengan por seguro que estos titanes del deporte conocido como béisbol vislumbrará al público tanto presente como ausente con su habilidades y jugadas de élite, esta será una lucha entre dos monstruos que anhelan probar el dulce y delicioso sabor de la victoria.



De este combate de proporciones épicas, solo un bando puede salir vencedor, muchos piensas que el victorioso será el favorito a ganar y campeón de la Serie del Caribe 2023, los Tigres del Licey ya que como dicen quien burro fue burro se hace, pero también existen otros que tienen la opinión contraria que declaran que los Tiburones de la Guaira tienen las capacidades y oportunidades de poder alcanzar o mejor dicho de conquistar el partido. Estos juicios son muy debatibles a decir verdad ya que principalmente quienes los exponen son personas de la misma nacionalidad que ambos equipos. Pero si analizamos de forma realista el juego, podemos declarar que el equipo azul dominicano son los que tienen la mayor probabilidad de salir airoso de este encuentro por causa de que han reforzado de forma adecuada su agrupación, además de que la escuadra venezolana no se encuentra en su mejor momento por la pérdida de una pieza fundamental en su rompecabezas, ojo esto no quiere decir que los venezolanos vayan a perder por estas razones después de todo ellos se han preparado tanto como el escuadrón proveniente de la República Dominicana.

Aunque la balanza parece estar inclinada hacia el fuego azul dominicano, tengan en cuenta que con el menor de los movimientos el panorama puede cambiar.

La Serie caribeña será disputada por primera ocasión en el estadio de los Marlins, en Miami, Estados Unidos. El juego tigres versus tiburones está marcado para suceder el jueves a las 8:30 de la en Miami y a las 9:30 en la República Dominicana.