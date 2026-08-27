Porque batear promedio de .300+ esta en extinción El aumento de los lanzamientos de alta velocidad coincide con una caída histórica en los bateadores de promedio y en el average colectivo de MLB.

La velocidad se ha convertido en uno de los mayores enemigos del bateo de promedio en las Grandes Ligas. En la última década, la MLB ha experimentado una transformación en la que los lanzadores han aumentado progresivamente la potencia de sus envíos, mientras el tradicional bateador de .300 se ha convertido en una especie cada vez más difícil de encontrar.

Los datos de Statcast muestran una relación clara entre ambos fenómenos. Mientras los lanzamientos de alta velocidad han ganado presencia, la cantidad de jugadores capaces de terminar una temporada por encima de .300 se ha reducido de manera considerable.

La comparación es contundente: en 2012 hubo 26 jugadores que batearon sobre .300, mientras que en 2024 y 2025 solamente siete alcanzaron esa marca. Se trata de una reducción del 73 % respecto a aquella temporada.

La tendencia continúa en 2026. A un mes de concluir la temporada regular, apenas siete bateadores superaban el .300, entre ellos el dominicano Otto López, con promedio de .307.

La recta que cambió el juego

La evolución de la velocidad explica buena parte de este escenario. Lanzar a 95 millas por hora, que décadas atrás podía distinguir a un pitcher, se ha convertido en una herramienta mucho más habitual.

Entre 2016 y 2025, los lanzamientos situados entre 98 y 99.9 mph prácticamente se duplicaron: pasaron de 2,737 a 5,308, un crecimiento del 94 %.

También aumentaron los lanzamientos que superaron las 100 mph. En 2016 se registraron 451 pitcheos de 100 mph o más, mientras que en 2025 fueron 912.

El cambio no es únicamente una cuestión de espectáculo. La velocidad tiene un impacto directo sobre la capacidad del bateador para hacer contacto efectivo.

Los datos de 2025 muestran cómo disminuye el promedio ofensivo a medida que aumenta la velocidad. Contra lanzamientos entre 95 y 97.9 mph, los bateadores registraron un promedio colectivo de .247. Frente a envíos de 98 a 99.9 mph, el average cayó a .224.

Y contra lanzamientos de 100 mph o más, el promedio se desplomó hasta .193.

La diferencia refleja lo difícil que resulta para los bateadores generar contacto productivo cuando disponen de una fracción mínima de tiempo para identificar el lanzamiento, decidir y ejecutar el swing.

Cada vez hay menos bateadores de .300

El descenso del número de bateadores que superan el .300 también se observa cuando se compara la distribución de los promedios.

En 2025, de los siete jugadores que terminaron sobre .300, cuatro quedaron por debajo de .310. Entre ellos estuvo el dominicano Jeremy Peña, quien terminó con promedio de .304.

La situación contrasta con 2012, cuando ocho jugadores se ubicaron entre .310 y .320. Uno de ellos fue otro dominicano, Robinson Canó, que bateó .313 para los Yankees.

Esto no significa que el promedio de bateo haya desaparecido como indicador, pero sí que alcanzar determinadas cifras se ha vuelto considerablemente más complicado en un deporte donde la velocidad, el movimiento y la especialización del pitcheo han evolucionado de manera acelerada.

La liga también batea menos

El fenómeno no se limita a determinados jugadores. La ofensiva general de las Grandes Ligas también ha retrocedido.

El promedio colectivo de MLB pasó de .255 en 2016 a .245 en 2025.

Otro dato de Baseball Savant permite dimensionar el cambio. Tomando como referencia 400 turnos al bate y observando los lanzamientos entre 95 y 104 mph, en 2015 se registraron 43,257 pitcheos dentro de ese rango. Representaban el 6.2 % del total y la liga terminó aquella temporada con un promedio de .247.

En 2025, bajo los mismos parámetros, hubo 68,210 lanzamientos en ese rango de velocidad. Su proporción aumentó hasta el 9.6 %, mientras el promedio colectivo de MLB descendió a .235.

Es decir, no solamente hay más lanzadores capaces de alcanzar velocidades extremas: esos envíos ocupan una proporción mayor dentro del universo de pitcheos que enfrentan los bateadores.

¿Alejar el montículo solucionaría el problema?

Ante el aumento de los ponches y la dificultad para poner la pelota en juego, algunos analistas han planteado una modificación radical: alejar el montículo del home plate unas cuantas pulgadas.

La idea ya fue sometida a prueba. En 2021, la Liga del Atlántico, utilizada como laboratorio para experimentar cambios que posteriormente podrían llegar a MLB, movió el montículo de su distancia tradicional de 60 pies y 6 pulgadas a 61 pies y 6 pulgadas.

El objetivo era proporcionar al bateador un poco más de tiempo para reaccionar ante los lanzamientos, reducir los ponches y favorecer la ofensiva.

Sin embargo, los resultados no fueron los esperados.

Los análisis posteriores al experimento indicaron que, aunque el bateador ganaba una cantidad mínima de tiempo frente a la recta, los lanzamientos rompientes podían beneficiarse de la distancia adicional. Con un pie más para recorrer antes de llegar al plato, las pelotas tenían mayor espacio para romper y modificar su trayectoria, lo que podía complicar todavía más la tarea del bateador.

MLB busca otras soluciones

En lugar de modificar la distancia entre el montículo y el plato, MLB ha implementado diferentes cambios para intentar incrementar la acción ofensiva y el número de pelotas puestas en juego.

Entre ellos están el reloj de pitcheo, la prohibición de determinadas formaciones defensivas en el infield y la implementación del sistema ABS para la revisión automatizada de bolas y strikes.

Pero la velocidad plantea un desafío que va más allá de una sola regla. Los lanzadores actuales tienen acceso a mejores herramientas de entrenamiento, tecnología y análisis para maximizar sus características, mientras que la preparación de los bateadores debe responder a una competencia cada vez más exigente.

Por eso, la posible desaparición del bateador de .300 no parece ser simplemente una anomalía estadística. Los números muestran un cambio profundo en la naturaleza del juego: hay más velocidad, más lanzamientos extremos y menos margen para que el bateador convierta el contacto en hits.

El .300 sigue siendo una de las fronteras más prestigiosas del béisbol, pero cada temporada parece quedar un poco más lejos para la mayoría.