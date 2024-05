Big Papi advierte llegó el momento: hace un llamado a Luis Abinader Pide la construcción de un moderno estadio de béisbol:

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El legendario exjugador de los Medias Rojas de Boston y miembro del Salón de la Fama del Béisbol de Cooperstown, David Ortiz, ha lanzado un apasionado llamado a la acción para la construcción de un moderno estadio de béisbol en República Dominicana. Durante una reciente intervención, Ortiz destacó la necesidad urgente de dotar al país de una infraestructura adecuada que pueda albergar eventos de Grandes Ligas y fomentar el desarrollo del béisbol en la nación caribeña.

La situación actual y la necesidad de modernización

Puerto Rico, Colombia, México, Venezuela y Panamá cuentan con modernos estadios de béisbol que cumplen con los requisitos necesarios para albergar partidos de Grandes Ligas. Sin embargo, República Dominicana, pese a ser una de las mayores potencias productoras de talento en el béisbol, carece de una instalación de este tipo. Ortiz, consciente de esta realidad, argumenta que es hora de cambiar esta situación.

“Ya yo entiendo que llegó el momento para marcar un antes y un después en torno a eso”, declaró Ortiz. Con su profundo conocimiento sobre las necesidades y requerimientos de un estadio de béisbol moderno, enfatizó que el país está perdiendo una gran oportunidad económica y de desarrollo deportivo.

Un llamado al presidente

David Ortiz hizo un llamado directo al presidente de la República, Luis Abinader, instándole a tomar medidas para la construcción de un estadio de béisbol que esté a la altura de las exigencias internacionales. “Señor presidente, un llamado: Vamos a esto”, exclamó Ortiz, subrayando la importancia de invertir en una infraestructura que no solo beneficie al deporte, sino también a la economía y la imagen del país.

Ortiz destacó que la construcción de un estadio moderno no es solo una cuestión de orgullo nacional, sino también una inversión estratégica. “Yo creo que no estamos perdiendo de una entrada de dinero, que no tiene límite”, explicó, refiriéndose al potencial económico de atraer eventos de Grandes Ligas y otros espectáculos deportivos de alto nivel.

La perspectiva de Major League Baseball (MLB)

El exjugador también abordó la postura de Major League Baseball (MLB) respecto a la infraestructura existente en el país. Según Ortiz, no es negocio para la MLB invertir en la remodelación del estadio Quisqueya, ya que prefieren tener instalaciones que cumplan con los estándares internacionales sin necesidad de realizar grandes inversiones temporales.

“¿Qué quieren los equipos de Grandes Ligas? Tener un facility (estadio), un lugar aquí, donde ellos no tengan que venir y hacer lo que hicieron en nuestro Quisqueya. Invertir un dinero para jugar dos juegos, eso no le cuadra a MLB”, explicó Ortiz. Este comentario refleja la necesidad de tener una infraestructura que sea atractiva y funcional para las grandes ligas, facilitando así la organización de eventos de alto perfil.

El impacto del béisbol en la República Dominicana

República Dominicana es conocida mundialmente por ser una fábrica de talentos en el béisbol. Jugadores dominicanos como Pedro Martínez, Juan Marichal, Vladimir Guerrero, y el mismo David Ortiz han dejado una huella imborrable en la MLB y han llevado el nombre del país a lo más alto del deporte.

Ortiz resaltó que muchos peloteros dominicanos están alcanzando niveles impresionantes en las Grandes Ligas, y que el país debe estar a la altura de su legado deportivo con instalaciones modernas que reflejen su importancia en el béisbol mundial.

“Oye, en Grandes Ligas hay peloteros dominicanos que ustedes cuando vienen a ver en su gran mayoría creen que son de otro país, de tanto que están escalando a ese nivel”, dijo Ortiz, subrayando el crecimiento y la prominencia de los jugadores dominicanos en el béisbol profesional.

David Ortiz, una de las figuras más respetadas del béisbol, ha alzado su voz para pedir la construcción de un moderno estadio de béisbol en República Dominicana. Su llamado no solo es un clamor por una infraestructura adecuada, sino también una visión estratégica para el futuro del deporte y la economía del país. Ortiz ha dejado claro que ha llegado el momento de dar este paso crucial y espera que las autoridades y la sociedad dominicana respondan a este desafío con la visión y el compromiso que requiere.