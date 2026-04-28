¡Bombazo! Alex Cora rechaza a los Phillies tras el despido de Rob Thomson ¡El "No" que retumba en Filadelfia! En un martes de locura en las Mayores, los Phillies cortaron la cabeza de Rob Thomson tras un inicio de pesadilla y fueron con todo por Alex Cora. Sin embargo, el exdirigente de Boston les cerró la puerta en la cara con un mensaje claro: por ahora, su única oficina será su casa. ¿Podrá "Donnie Baseball" salvar un barco que se hunde en el sótano del Este?

La crisis en la Ciudad del Amor Fraternal ha llegado a su punto más crítico. Los Phillies de Filadelfia, hundidos en un empate con los Mets por el peor récord de la MLB (9-19), despidieron este martes a su mánager Rob Thomson. Pero la verdadera noticia no fue su salida, sino el fallido intento de contratar a Alex Cora apenas días después de que este fuera cesado en Boston.

Un contrato millonario y un rotundo “No”

Según Bob Nightengale de USA Today, la gerencia de los Phillies realizó un empuje “intenso” para que Cora tomara las riendas de inmediato. Sin embargo, el estratega boricua, quien todavía tiene dos años pendientes de un contrato de 21.75 millones de dólares, prefirió la paz del hogar.

En un mensaje de texto enviado a USA Today Sports, Cora fue tajante sobre sus planes para el resto del verano: “Papá a tiempo completo” (Full-time dad). Con esto, queda descartado que el campeón de 2018 regrese al dugout en lo que queda de la temporada 2026.

La era de Don Mattingly (Interino)

Ante la negativa de Cora, los Phillies han nombrado a Don Mattingly como mánager interino. El reto para “Donnie Baseball” es monumental:

El peor inicio: Es el peor arranque de Filadelfia tras 28 juegos desde el año 2002.

Sequía histórica: Recientemente cortaron una racha de 10 derrotas consecutivas , la más larga del equipo desde 1999.

Talento desperdiciado: Con una nómina de lujo que incluye a Bryce Harper, Trea Turner y Kyle Schwarber, la gerencia no podía esperar más para intentar un cambio de rumbo.

Rob Thomson: Un adiós agridulce

Thomson se marcha tras haber liderado a los Phillies a una Serie Mundial en 2022 y compilar un récord de 355-270 en su estancia. Sin embargo, la falta de respuesta de sus estrellas en este primer mes de campaña terminó por agotar la paciencia de la directiva.

Mientras tanto, en Boston, el interino Chad Tracy parece haber inyectado vida a los Medias Rojas con dos victorias consecutivas tras la salida de Cora, lo que pone aún más presión sobre los hombros de Mattingly en Filadelfia.

¿Cree usted que Alex Cora hizo bien en rechazar a los Phillies para descansar, o perdió la oportunidad de dirigir a uno de los mejores rosters del béisbol? ¿Podrá Don Mattingly enderezar este desastre?