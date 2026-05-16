El Subway Series arrancó con los Yankees de Nueva York imponiéndose 5-2 sobre los Mets en el Citi Field este viernes por la noche — y el gran protagonista fue el joven abridor Cam Schlittler, quien ponchó a nueve bateadores y permitió apenas una carrera en 6.2 entradas de trabajo.

Las palabras de Schlittler

El pitcher habló con naturalidad sobre la presión de lanzar en el Subway Series — uno de los ambientes más intensos del béisbol:

“Es divertido. Creo que vas a estar un poco más concentrado para situaciones como esta. Esas cosas no me afectan, y sé que no afectan a los chicos de aquí. Hay mucho ruido alrededor. Es una gran atmósfera, y fue bueno conseguir la victoria.”

La madurez de un pitcher que, a pesar de su juventud, no se deja intimidar por el momento.

Los números que lo convierten en una revelación

Schlittler ha sido una de las grandes sorpresas de los Yankees en 2026 — especialmente valiosa dado el contexto de lesiones en la rotación:

| Estadística | Valor |

|—|—|

| ERA | 1.35 |

| Aperturas | 10 |

| Ponches | 68 en 60 innings |

| Resultado vs Mets | 9 K, 1 carrera en 6.2 IP |

Con Max Fried en la lista de lesionados por una contusión ósea en el codo, Schlittler se ha convertido en uno de los pilares más confiables del staff de Nueva York.

El estado de la serie y la tabla

Yankees (28-17): A dos juegos de los Rays de Tampa Bay en el liderato de la División Este de la Liga Americana. Una temporada sólida que los coloca como serios contendientes.

Mets (18-26): Siguen en el último lugar de la División Este de la Liga Nacional — con Juan Soto buscando su ritmo y una lista de lesionados que incluye a Polanco, Lindor, Robert Jr. y Álvarez.

Lo que viene: Juego 2 este sábado

Los Yankees y los Mets continúan su serie de tres partidos este sábado a las 7:15 PM EST. Nueva York es el equipo superior en papel — pero los Mets tienen la capacidad de dar la sorpresa, especialmente con Soto motivado por enfrentar a su ex equipo.