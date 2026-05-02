¿Cambio de deporte? El inesperado nuevo uniforme de Mike Trout que sacude el mundo del coleccionismo ¡De la lomita al emparrillado! Mike Trout acaba de recibir un honor que poco tiene que ver con sus jonrones en Anaheim y mucho con su verdadera pasión.

La estrella de los Angels dejó de lado las rayas de su equipo para vestir los colores de otra franquicia. Topps acaba de lanzar una edición especial que confirma la faceta más apasionada del tres veces MVP fuera de los diamantes.

¡Mike Trout se vistió de verde! Pero no se asusten, fanáticos de los Angels, que no se trata de un cambio de equipo en las Mayores. El estelar jardinero fue honrado por la marca Topps con una tarjeta de colección única en su clase: Trout aparece oficialmente como el fanático número uno de los Philadelphia Eagles de la NFL.

Un fanático de “hueso colorao”

Para nadie es un secreto que Trout, nativo de Millville, Nueva Jersey, lleva la sangre de Filadelfia en las venas. Aunque juega en Los Ángeles, el “Marciano” (el original del Oeste) es:

Abonado de temporada de los Eagles.

Presencia fija en el Lincoln Financial Field.

Amigo personal de figuras como Zach Ertz y Carson Wentz.

La tarjeta reconoce su estatus como uno de los fanáticos más finos y apasionados del equipo, un amor que lo llevó a celebrar en el terreno aquel histórico Super Bowl de 2018 cuando vencieron a los Patriots.

Mientras tanto, en el diamante…

Aunque Trout está disfrutando de su nueva pieza de colección, la realidad con los Angels de Los Ángeles no es tan colorida. El equipo está pasando por un momento oscuro:

Récord: 12-20 (últimos en la División Oeste de la Americana).

Números de Trout: .248 de promedio, con 10 jonrones y 21 remolcadas.

A pesar de que sigue dando palos, el equipo no levanta cabeza, lo que hace que muchos se pregunten si Trout algún día podrá celebrar un campeonato en su propio deporte con la misma pasión con la que celebra los triunfos de sus queridos Eagles.

¿Ustedes creen que Trout debería pedir un cambio a los Phillies para estar cerca de sus Eagles y finalmente jugar en un equipo ganador, o debe quedarse fiel a los Angels hasta el final? ¿Qué les parece esta tarjeta de colección, la comprarían?