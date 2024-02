Cardenales consiguen ex arma Yankee Con efectividad ajustada de 113+ en su carrera.

02/02/2024 · 11:02 AM

Los Cardinals hicieron un movimiento sólido subestimado al apuntalar su bullpen con la adquisición del ex RP de los Yankees Keynan Middleton.

Keynan Middleton con el uniforme de los Cardinals, con una foto suya con el uniforme de los Yankees en 2023 en el costado. Los St. Louis Cardinals buscan limpiar el hedor persistente de su pútrida temporada 2023 con algunos movimientos sólidos fuera de temporada, uno de ellos a expensas de los New York Yankees . El jueves, Robert Murray de FanSided informó que los Cardinals llegaron a un acuerdo con el lanzador de relevo Keynan Middleton en la agencia libre. Este informe luego ha sido confirmado por personas como Jon Heyman del New York Post y Katie Woo y Ken Rosenthal de The Athletic.

En este punto, el acuerdo de Middleton con los Cardinals aún no es oficial. El relevista de 30 años aún necesita someterse a su examen físico. Pero el traslado del relevista de 30 años a St. Louis ya está hecho, aunque aún no está muy claro cuáles son los términos de este acuerdo.

Una cosa es segura: los Cardinals adquirieron una importante mejora en el bullpen al adquirir a Keynan Middleton. Middleton dividió su tiempo con los Medias Blancas de Chicago y los Yankees en 2023, y es con este último que emergió como una de las mejores piezas del bullpen de las mayores.

En 14,1 entradas con los Yankees, Middleton logró una excelente efectividad de 1,88 y ponchó a 17 bateadores, elevando sus promedios de temporada a una efectividad de 3,38 en 50,2 entradas lanzadas. También tiene sólidas métricas subyacentes (se destacan sus 11.37 ponches por cada nueve entradas) y su velocidad se mantiene saludable (95.7 promedio de recta), y estos factores podrían conducir a una temporada aún mejor para él con los Cardinals en 2024.

Keynan Middleton no tiene un historial tan bueno, pero su temporada 2023 debería darles a los fanáticos de los Cardinals alguna esperanza de que están armando uno de los bullpens más subestimados de la liga. Junto a Middleton en el cuerpo de relevo de los Cardinals están JoJo Romero, Giovanny Gallegos y Ryan Helsley, lo que le da a St. Louis una gran cantidad de armas para usar al final de los juegos.

Con los entrenamientos de primavera acercándose, es posible que a los Cardinals no les queden demasiados movimientos en su bolsillo trasero. Quizás a medida que nos acercamos al inicio de la pretemporada de la MLB el 24 de febrero, St. Louis sienta una mayor urgencia de resolver las conversaciones de extensión de contrato con Paul Goldschmidt. Pero incluso entonces, los Cardinals ya han hecho algunos movimientos sólidos para ayudar a garantizar que no se repita su pesadilla de la temporada 2023.