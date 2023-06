Cerveceros de Milwaukee vs. Mets de Nueva York: predicciones y favoritos en las casas de apuestas para el martes 27 de junio Los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee se enfrentan en la acción de la MLB en el Citi Field el martes, a partir de las 7:10 p.m.

27/06/2023 · 10:57 AM

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los Mets de Nueva York y los Cerveceros de Milwaukee se miden en el segundo encuentro de su serie de tres partidos.

Ayer, los Cerveceros obtuvieron una victoria de 2-1 sobre los Mets. Colin Rea fue el lanzador ganador, al permitir una carrera, tres imparables y ponchar a tres bateadores en seis y un tercio de entrada. Drew Smith cargo con la derrota, en una entrada, permitió dos carreras, dos hits y poncho a uno.

Para este partido, Nueva York enviará al montículo al zurdo David Peterson, mientras que Julio Teherán subirá a la lomita por los Cerveceros.

Cerveceros de Milwaukee vs. Mets de Nueva York

Mets -150, Cerveceros +130

Mets -1.5 (+130), Cerveceros +1.5 (-150)

Total: 9

Peterson tiene marca de 1-6 con efectividad de 8.08 y 45 ponches esta temporada. Peterson tiene marca de 0-1 con efectividad de 10.38 y 9 ponches en su carrera contra los Cerveceros.

Será su primera salida con los Mets desde principio de mayo, ya que estaba en las menores.

Teherán tiene récord de 2-2 con efectividad de 1.53 y ha ponchado a 23 en 35 1/3 entradas. La última aparición fue contra Arizona, cuando lanzó cinco entradas en blanco.

Estadísticas de los equipos

Milwaukee Nueva York 41-37 Récord 35-43 19-19 Ruta/Casa 17-16 33-42-3 Total del partido +/- 34-40-4 4 Carreras anotadas 4.5 7.4 Imparables 7.9 1.1 Jonrones 1.2 .226 Promedio de bateo .239 4.00 Efectividad 4.62

Últimos 5 partidos

Milwaukee Nueva York 3-2 Récord 1-4 2-3 Total del partido +/- 2-3 3.4 Carreras anotadas 4 6.4 Imparables 7.2 0.8 Jonrones 1 .193 Promedio de bateo .220 2.80 Efectividad 4.50

Enfrentamientos esta temporada

Fecha Casa-Ruta Línea Total +/- Lanzador de Milwaukee Entradas Lanzador de Nueva York Entradas Junio 26, 2023 Nueva York 1 – Milwaukee 2 Milwaukee 158 – 8.5 J. Verlander 5.0 C. Rea 6.1 Abril 5, 2023 Milwaukee 7 – Nueva York 6 Milwaukee -128 + 8.0 C. Burnes 4.1 D. Peterson 4.0 Abril 4, 2023 Milwaukee 9 – Nueva York 0 Milwaukee +133 + 8.0 W. Miley 6.0 M. Scherzer 5.1 Abril 3, 2023 Milwaukee 10 – Nueva York 0 Milwaukee -107 + 8.5 F. Peralta 6.0 C. Carrasco 4.0

Tendencias

Milwaukee ha ganado 7 de sus últimos 10 juegos.

Milwaukee ha ganado sus últimos 5 juegos contra los Mets.

El total de carreras no se ha superado en 8 de los últimos 12 juegos de Milwaukee en la ruta.

Los Mets han perdido 5 de sus últimos 6 juegos.

El total de carreras se ha superado en 7 de los últimos 9 partidos de los Mets contra Milwaukee.

El total de carreras no se ha superado en 10 de los últimos 13 juegos de los Mets en casa.

Predicción

Los Mets siguen bajando en el standing del Este, ayer tuvieron buen picheo, pero no batearon y hoy llevan a Peterson que recién ayer lo llamaron desde Triple-A.

Peterson tiene una efectividad de 8.08 en ocho aperturas para los Mets este año y en las menores tiene una efectividad de 4.86, WHIP de 1.62 en 37 entradas.

Julio Teherán ha permitido dos carreras limpias o menos en cinco aperturas consecutivas.

No confío en Nueva York y hasta que no comiencen a jugar mejor no se puede apostar en ellos, además para este partido los Cerveceros llevan al mejor lanzador.

Milwaukee a juego.