Cerveceros de Milwaukee vs Rojos de Cincinnati: Predicciones y favoritos en las casas de apuestas para el sábado 8 de julio La pizarra de la MLB del sábado trae un enfrentamiento fundamental entre dos equipos en la carrera de la Liga Nacional Central. Los Cincinnati Reds (49-40) se enfrentarán a los Milwaukee Brewers (48-41) para el Juego 2 de su serie de tres juegos.

Los Cincinnati Reds lideran actualmente la División Central de la Liga Nacional y solo tienen una ventaja de un juego sobre sus rivales Cerveceros. Esta serie demostrará ser fundamental ya que el control de la División Central de la Liga Nacional puede cambiar de manos. Los Reds han dado un vuelco a su temporada y se ven como los favoritos para ganar la división, pero los Brewers les pisan los talones. Después de dejar caer el primer juego anoche, buscarán igualar este. El derecho Luke Weaver es su abridor probable.

Los Cerveceros de Milwaukee son segundos en la División Central de la Liga Nacional y pueden empatar en el liderato con otra victoria aquí esta noche. Si los Cerveceros logran barrer esta serie en casa, estarán en posesión exclusiva del primer lugar en la división y una vez más pueden mirar hacia la segunda mitad de la temporada en una excelente posición para los playoffs. Colin Rea hará la salida en este.

Aquí están las probabilidades de la MLB Reds-Brewers , cortesía de FanDuel.

Cuotas MLB Rojos-Cerveceros:

Rojos de Cincinnati: +114

Cerveceros de Milwaukee: -134

Más (9): -118

Menos (9): -104

Cómo ver Reds vs. Brewers

Transmisión: MLB.TV

Hora: 4:10 p. m. ET / 1:10 p. m. PT

Por qué los rojos podrían cubrir

Antes de su derrota de anoche, los Rojos lograron una foja de 8-2 en sus últimos 10 juegos. Han dado la vuelta por completo a su temporada después de comenzar 29-35. La aparición de Elly De La Cruz le ha dado un gran impulso a su equipo y parece que los Rojos se están convirtiendo una vez más en un equipo divertido de ver. Han estado viendo muy bien el balón en este último tramo y han estado acumulando números desequilibrados con su ofensiva.

Luke Weaver (2-2) comenzará con una efectividad de 6.72 en 69.2 entradas de trabajo. No ha tenido mucho control esta temporada y no ha podido ver una actuación completa. No es el lanzador más agresivo y ya ha permitido 15 jonrones hasta este momento. Sin embargo, los Rojos han ganado los últimos cinco juegos en los que ha jugado y probablemente mirarán hacia su fuerte bullpen después de la quinta entrada. Espere que los Rojos estén muy hambrientos de una victoria en pro de su recuperación.

Por qué los cerveceros podrían cubrir

Los Cerveceros saben lo importante que sería para ellos liderar la división durante el receso del Juego de Estrellas, por lo que arrasar en esta serie podría ser el punto más importante de la temporada hasta ahora para ellos. Afortunadamente para ellos, sus bates se han despertado a lo grande de cara al descanso y se están poniendo calientes contra el equipo correcto en los Rojos. Joey Wiemer y Willy Adames fueron los que dieron un paso adelante anoche cuando ambos conectaron jonrones. Si los Cerveceros pueden seguir golpeando la pelota fuera del parque, deberían tomar este segundo juego fácilmente.

Colin Rea (5-4) comenzará con efectividad de 4.40 y WHIP de 1.19. Si bien ha permitido 65 hits hasta este momento, ha hecho un gran trabajo al limitar las grandes entradas y, por lo general, puede salir de un aprieto. Ha permitido solo tres carreras en sus últimas dos aperturas y los Cerveceros han ganado sus últimas tres aperturas consecutivas. Los Cerveceros también tienen marca de 25-20 en casa en la temporada y tendrán una sólida ventaja jugando en Miller Park por el resto de esta serie.

Predicción y elección final de Reds-Crewers

Si bien los Rojos pueden parecer el equipo más emocionante de la División Central de la Liga Nacional en este momento, los Cerveceros han sido un modelo de consistencia esta temporada y están ansiosos por tomar el liderazgo de la división durante esta serie. Búscalos para continuar balanceando la competición además de estar calientes en casa. Tendrán la ligera ventaja depicheo en este, por lo que nuestra predicción recae en los Cerveceros de Milwaukee para ganar esta noche.

Predicción y elección final Reds-Brewers: Milwaukee Brewers (-134)