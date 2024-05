El American Family Field fue testigo de una noche tumultuosa cuando los Cerveceros de Milwaukee se enfrentaron a los Rays de Tampa Bay. Lo que prometía ser un enfrentamiento deportivo se convirtió en un espectáculo de pelea que dejó a los fanáticos boquiabiertos y a los jugadores enfrentando las consecuencias de sus acciones.

La tensión entre los dos equipos finalmente estalló en la octava entrada, cuando una serie de eventos desencadenaron una confrontación física entre el lanzador de los Cerveceros, Abner Uribe, y el jugador de los Rays, José Siri. Lo que comenzó como un encuentro rutinario en la primera base rápidamente se convirtió en una pelea cuerpo a cuerpo, con golpes intercambiados y bancos despejados en medio del caos.

Punches were thrown between the Brewers and Rays after Abner Uribe and Jose Siri got into it 😱

