El gesto del “triple hachazo” de Abner Uribe desata un feroz debate en la República Dominicana sobre el perreo y las celebraciones en la MLB.
El “perreo” en las Grandes Ligas ha vuelto a encender un debate de proporciones titánicas en la República Dominicana. Lo que comenzó como una eufórica celebración del relevista dominicano Abner Uribe —quien dirigió el famoso movimiento del “triple hachazo” hacia el dugout de los Cardinals de San Luis— ha trascendido el terreno de juego para convertirse en una encarnizada guerra de opiniones en las plataformas digitales tras la rápida intervención de la MLB.
La polémica no gira en torno a la sanción de un partido impuesta al cerrador de los Cerveceros de Milwaukee, sino al eterno dilema ético y cultural: ¿Se está perdiendo la esencia alegre del Caribe en el béisbol organizado debido a la sensibilidad estadounidense o es que los peloteros criollos confunden la disciplina de las Mayores con las libertades de nuestra pelota invernal?
Un avispero digital: Choque de culturas y la famosa “doble moral”
La caja de comentarios de la cuenta especializada La Sala Deportiva se transformó de inmediato en un termómetro social donde la fanaticada local chocó de frente, dividiéndose en dos bandos con argumentos sumamente punzantes:
Los orgullosos: “Los gringos están muy ñoños”
Una gran parte de los seguidores del patio defendió a capa y espada el derecho del lanzador derecho a expresar sus emociones, acusando a la MLB de implementar una “doble moral” y un sesgo frente a los jugadores latinos.
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“Están dañando el mejor juego del mundo con tanta vaina, tú no puedes ni divertirte ahora. Esa es la chispa del deporte, montar pila y la rivalidad”, protestaron varios internautas de manera enérgica.
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La fanaticada trajo de inmediato a colación un polémico festejo reciente de los outfielders de los Gigantes de San Francisco que no recibió castigo alguno: “¿Y los pajaritos de San Francisco pa’ cuándo? A este lo castigan por ser latino”, sugiriendo un claro sesgo en las oficinas de Nueva York.
Los avergonzados: “Llevando la cultura llena de suciesa”
En la otra acera, un bloque contundente de la opinión pública local aplaudió la mano dura de las Grandes Ligas, exigiendo un comportamiento más maduro y profesional, tildando la acción de “chopería”.
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“Él se cree que está jugando en el Cibao. Bien hecho para que se eduque… Una cosa es celebrar y otra cosa es ofender al otro haciendo movimientos feos donde hay niños”, sentenció un lector de forma tajante.
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Otros comentarios profundizaron en la vergüenza que sienten por este tipo de conductas en el extranjero: “El dominicano todas las rastrerías se las encuentra normales. Llevando la cultura llena de suciesa de la RD. Es un comportamiento indigno de un profesional”.
¿Se puede importar la cultura de LIDOM a la Gran Carpa?
Este nuevo choque de opiniones vuelve a poner sobre el tapete un problema de fondo: la adaptación del pelotero caribeño. Mientras en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM) los bat-flips, las coreografías y la “vía libre” para montar pila son el motor que llena de algarabía los estadios cada invierno, el de por sí tradicionalista ecosistema de las Grandes Ligas sigue castigando de forma severa cualquier ademán que sea interpretado como una humillación directa o una falta de respeto al oponente.
Abner Uribe, dueño de un “brazo mágico” proyectado para grandes cosas en Milwaukee, queda ahora en el centro de una lección que todo prospecto dominicano debe aprender: el talento abre las puertas del Big Show, pero la inteligencia emocional y el respeto a los códigos locales es lo que garantiza la permanencia.