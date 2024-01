Chris Sale no califica como éxitoso su tiempo en Boston Aunque los mejores años de su carrera en el béisbol fueron en Boston, dice allí también vivió sus peores.

Lo que comenzó como una etapa exitosa con los Medias Rojas de Boston terminó con frustraciones por lesiones y un canje a los Bravos de Atlanta por Chris Sale . Sale, quien comenzó su carrera en la MLB en Chicago con los White Sox, terminó en Boston para la temporada 2017. Más tarde jugó un papel importante para ayudar a los Medias Rojas a ganar la Serie Mundial de 2018. Sin embargo, Sale no cree que su tiempo en Boston haya sido un éxito general, algo que admitió en Foul Territory.

Admisión de Chris Sale sobre su tiempo en los Medias Rojas

“En mi opinión, no. (El tiempo de Sale en Boston) no fue (un éxito) por un par de razones”, dijo Sale. “Sólo tuve una temporada completa y saludable allí. Estuve allí durante siete años”.

Continuó diciendo que 2017 y 2018 fueron buenas temporadas. De hecho, se refirió a 2017 como “el mejor año de mi carrera desde el punto de vista estadístico”.

Sale terminó la campaña del 2017 con efectividad de 2.90 en 32 juegos. Luego lanzó en 27 juegos en 2018, registrando una efectividad de 2.11 y ayudando a Boston a ganar la Serie Mundial como se mencionó anteriormente.

Después de estar limitado a 25 juegos lanzados en 2019, Sale no pudo hacer más de nueve aperturas en 2021 o 2022 después de perderse 2020. La última temporada de Sale con Boston en 2023 vio al zurdo aparecer en 20 juegos.

“Hablas del contrato, no hice nada después del contrato que me moleste”, continuó Sale. “Si hubiéramos ganado la Serie Mundial después de firmar ese contrato, tal vez me habría sentido un poco mejor. Pero me cambiaron allí, ganamos una Serie Mundial, obviamente hacen un gran compromiso conmigo y me recompensan por tener dos buenos años y traer un campeonato a esa ciudad.

“’Oye, vamos a apostar por ti, hemos cumplido nuestra parte del trato… aquí tienes un gran contrato, ahora puedes seguir haciendo lo que estás haciendo’. Porque vieron esos dos años anteriores y eso es a lo que pensaron que se habían apuntado por cinco años más. Y no lo fue”.

Sin duda, Chris Sale tuvo unos años increíbles en Boston. Intentó replicar su éxito después de la temporada 2019, pero lamentablemente las lesiones lo impidieron.

“Nuevamente… los mejores años de mi carrera en el béisbol fueron en Boston. Pero también los peores años de mi carrera fueron en Boston. Si esos peores años no fueran, para ser completamente honestos, tan jodidamente caros… es un puñetazo en el estómago. No es algo divertido que pueda mirar hacia atrás y recordar mi vida”.

Chris Sale espera mantenerse saludable y recuperarse en Atlanta con los Bravo