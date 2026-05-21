Cinco puntos clave de los Yankees Cole regresa con rectas de 100 mph, el dilema del campo corto y los dominicanos Doval y Lagrange en la conversación.

Gerrit Cole debuta el viernes ante los Rays tras 569 días sin lanzar en la MLB. El bullpen tiene grietas con Bednar y el dominicano Doval en apuros. Volpe y Caballero crean un dilema agradable. Austin Wells batea .170. Y Cole toma cuatro espressos antes de cada apertura.

Cuando Gerrit Cole suba al montículo del Yankee Stadium este viernes ante los Rays de Tampa Bay, habrán pasado 569 días desde sus últimos pitcheos en las Grandes Ligas — en un Juego 5 de la Serie Mundial que preferiría no recordar.

Meses después de abordar un vuelo en Tampa temiendo lo peor por su codo derecho, la rehabilitación está completa. Las rectas de triple dígito están de vuelta. Y el Bronx lo espera.

Aquí están los cinco puntos más importantes del clubhouse de los Yankees en esta crucial estadía en casa.

1. El regreso de Cole: “No estamos jugando”

Cole llegó a su última apertura de rehabilitación con los RailRiders cargando un Starbucks de cuatro espressos. Alcanzó 99.6 mph ante los Mets de Syracuse. Y cuando le preguntaron sobre el café, fue directo:

“No estamos jugando.”

De vuelta en el Bronx, Cole se rio al recordar el episodio y reveló que el espresso es parte de su rutina desde hace 15 años — desde sus días en UCLA. Este viernes, con los Rays de Tampa Bay — líderes de la División Este — como rival, Cole tendrá el escenario perfecto para demostrar que está de vuelta.

“Lo que más espero es simplemente competir en el escenario más alto. Tenemos un club de primer lugar viniendo aquí. Tienen el mejor récord de la Liga Americana, son un rival divisional, así que hay bastante en juego para un viernes por la noche en mayo.”

2. El dilema del campo corto: Volpe vs. Caballero

El gerente general Brian Cashman confirmó en abril que Anthony Volpe siempre fue el plan como campocorto titular. Pero el panameño José Caballero se ganó el puesto con su rendimiento — convirtiéndose en una chispa ofensiva y uno de los mejores defensores de la liga en sus primeros 41 juegos.

La fractura en el dedo medio de Caballero abrió la puerta para el regreso de Volpe — quien desde la Serie del Subway ha estado embasándose, conectando hits y jugando bien a la defensa.

El manager Aaron Boone fue claro sobre Caballero:

“Se ha ganado el derecho de estar más seguido en el campo corto. En los primeros 41 juegos que disputó esta temporada, creo que estaba jugando como el mejor campocorto de la liga. Es importante reconocer eso, pero no hay duda de que su versatilidad también es un gran valor.”

Un dilema agradable — pero que podría significar que Spencer Jones o Max Schuemann sean enviados al Triple-A para acomodar a ambos.

3. Jazz Chisholm y los pantalones de Stanton

La historia más divertida del clubhouse. Desde la Serie del Subway, Jazz Chisholm Jr. ha estado usando uno de los pantalones del uniforme de Giancarlo Stanton para replicar un estilo clásico y holgado. Su rendimiento ha mejorado desde entonces.

Stanton — en la lista de lesionados por una distensión en la pantorrilla — no solo no se quejó. Lo celebró:

“Tienen jonrones dentro de esos pantalones. Así que si yo no los estoy usando ahora, creo que él puede sacarles provecho.”

4. El bullpen tiene grietas — y los dominicanos están en el centro

David Bednar desperdició un salvamento el domingo, escapó dramáticamente el lunes y el dominicano Camilo Doval pasó por una situación similar el martes. Entretenido de ver — pero insostenible en un calendario de 162 juegos.

Bednar no luce tan confiable como el año pasado, cuando registró ERA de 2.19 y 10 salvamentos en 22 presentaciones tras ser adquirido. El tráfico en las bases es su mayor problema.

No hay solución sencilla dentro de la organización. El dominicano Carlos Lagrange podría ser eléctrico en un rol de relevo — pero los Yankees quieren seguir desarrollándolo como abridor. Con Max Fried aún a semanas de regresar de su contusión ósea, el bullpen seguirá siendo una preocupación.

Un nombre a seguir: Eric Reyzelman, máquina de ponches en Doble-A Somerset, recientemente ascendido al Triple-A.

5. Austin Wells y la crisis ofensiva

El receptor Austin Wells no se guardó nada al evaluar su temporada:

“Es terrible. Pueden leer los números. No está bien.”

Wells ocupa el cuarto lugar en las Grandes Ligas en framing de receptores — pero con promedio de .170 y OPS de .552, incluyendo apenas 5 carreras impulsadas, Boone fue directo: “Espero más de él ofensivamente.”

Wells fue reemplazado por J.C. Escarra en la alineación a principios de semana mientras intenta salir del bache. El receptor insiste en separar ambos aspectos del juego — pero los Yankees necesitan más de su bate.