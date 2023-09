Power Ranking MLB: ¿Los Bravos todavía mantienen el primer puesto o hay un nuevo No. 1? ¡Clasificaciones de poder actualizadas! ¡Con solo 2 semanas restantes de la temporada regular, aquí es donde se encuentran los Power Rankings en la tercera semana de septiembre!

19/09/2023 · 11:00 AM

Como era de esperar, los Bravos de Atlanta están en la cima de los últimos Power Rankings de la MLB. Los Bravos de Atlanta han sido considerados el mejor equipo de la MLB durante mucho tiempo.

Otra semana, otra edición del ranking de poder de la MLB, otra semana con los Bravos de Atlanta en lo más alto de la lista.

Esta semana, Paul Casella de MLB.com clasificó a los Bravos de Atlanta como el mejor equipo de béisbol en la última versión del Power Rankings de MLB.com .

Esto es lo que dijo sobre los Bravos:

“Los Bravos no sólo consiguieron su sexto título consecutivo de la Liga Nacional Este la semana pasada, sino que lo hicieron como visitantes contra sus rivales Filis. Es posible que su carrera en la postemporada los lleve de regreso a Filadelfia, la ciudad en la que terminó su temporada 2022, en algún momento del próximo mes. Ese no fue el único hito para Atlanta la semana pasada, ya que Matt Olson estableció un récord de la franquicia con su jonrón número 52. Y aunque Ronald Acuña Jr. ha sido marginado por rigidez en la pantorrilla derecha, su lesión no se considera grave .”

Es difícil discutir que los Bravos no son el equipo número uno.

Bravos de Atlanta Orioles de Baltimore Rays de Tampa Bay Dodgers de Los Ángeles Astros de Houston Cerveceros de Milwaukee Rangers de Texas Azulejos de Toronto Filis de Filadelfia Marineros de Seattle

Clasificación de comodines de la Liga Nacional

Los Bravos de Atlanta ganaron la División Este de la Liga Nacional y se aseguraron un descanso en la primera ronda, pero estamos observando de cerca la carrera de comodines, ya que Atlanta jugará contra el ganador de la serie de comodines que enfrentará a los dos primeros clasificados como comodines en la Ronda Divisional.

No todo ha sido color de rosa para el mejor equipo

Travis d’Arnaud y Sean Murphy, quienes estuvieron tan calientes a principios de año que Atlanta bateó como bateador designado a quien no fuera receptor ese día por un corto tiempo, no han sido buenos en el plato desde el Juego de Estrellas. De hecho, han sido francamente malos

.

El abridor All-Star Sean Murphy terminó la primera mitad de la temporada con un promedio de bateo de .306 y 17 jonrones. Ha conectado sólo tres jonrones en la segunda mitad con un promedio de bateo de .181.

Travis d’Arnaud no ha sido mejor: está bateando sólo .175 con 3 jonrones, a pesar de jugar en casi tantos juegos (31) como Sean Murphy (34).

Para Travis, se siente como una especie de regresión. Su BABIP (Promedio de bateo de bolas en juego) estuvo por encima de .300 durante la primera mitad, lo cual es difícil de sostener para cualquiera sin ruedas serias, y de hecho se hundió a sólo .198 en la segunda mitad. También camina mucho menos, con 14 en la primera mitad de la temporada y sólo 3 hasta este momento.