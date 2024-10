La fusión entre el deporte y la música ha sido siempre una parte fundamental de la cultura popular. En la República Dominicana, este lazo es aún más fuerte, donde el béisbol y la música urbana comparten un lugar especial en el corazón de la gente. En esta ocasión, el famoso reguetonero Emmanuel Herrera, mejor conocido como “El Alfa”, ha decidido honrar a uno de los grandes del béisbol moderno, Juan Soto, con una canción que captura la esencia y carisma del jugador tanto dentro como fuera del campo.

El tema central de esta nueva producción es el famoso “Shuffle” de Juan Soto, ese movimiento que realiza en la caja de bateo con una mezcla de confianza, provocación y estilo único. Este gesto, que se ha vuelto característico del jugador, no solo ha cautivado a los fanáticos de los Yankees, sino que ha traspasado fronteras, llegando a convertirse en un símbolo de su personalidad y estilo en el diamante.

El Alfa, conocido por su capacidad de capturar la energía y el ritmo de la vida cotidiana en sus canciones, ha logrado transformar este movimiento en una pieza musical que destaca la grandeza de Soto. Más allá de ser una simple referencia a su técnica en el béisbol, la canción en sí es una celebración de la actitud ganadora y la autoconfianza que el dominicano transmite cada vez que se enfrenta a un lanzador.

[Intro: El Alfa]Soto ShuffleLayer one of one, el veintido’ (Prr)Con to’ lo’ número’ que ha puesto, acabó con to’ (Yah-yah)

[Coro: El Alfa]

El Bronx, yankee, que viva New York

El Bronx (Soto), que viva New York

El Bronx (Shuffle), que viva New York

Lo’ mejore’ fanático’ están en Nueva York

El Bronx, El Bronx, El Bronx (Soto, sácala-sácala)

El Bronx, yankee, que viva New York

Lo’ mejore’ fanático’ están en Nueva York (Oh-oh)

[Verso: El Alfa]

Cuatro bate’ de estrella, cuatro bate’ de plata

En la competencia de homerun, el Soto la saca

Sí, pero a má’ dе mil pie’ (Yah)

Plata, no power, tú sabe qué lo qué (Yah, oh)

Soto dando la para еn el terreno

Tú ‘ta claro, lo mío no e’ veneno

Oh, cuando se hable beisbol

Lo’ americano’ y lo’ latino’ son lo mejor

Una leyenda, campeón de serie mundial

Cuando Soto está en el bate, nadie le puede pichear