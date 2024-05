Confiado en los Padres: Juan Soto no contaba con que San Diego lo canjeara Su traspaso lo tomó de sorpresa.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“No pensé que iba a ser cambiado” fueron las primeras palabras de Juan Soto en la conferencia de prensa previa al primer partido de los Yanquis de Nueva York ante los Padres de San Diego en el Petco Park este viernes por la noche.

El encuentro resultó en una victoria para los Yanquis con marcador 8-0, con cuadrangulares de Giancarlo Stanton, Aaron Judge y el propio Soto, quien llegó a 14 jonrones en la temporada. Con este triunfo, el conjunto de Nueva York colocó su marca en 36-17 para liderar la división este de la Liga Americana.

“Siempre mantuve comunicación con A.J. (Preller) sobre cuál iba a ser mi rol con el equipo, que iba a estar tercero en la alineación y esperaba estar de vuelta en San Diego. Como una o dos semanas antes de la transacción, me notificaron que estaban en el proceso de cambio”, expresó Soto.

La Impactante Transacción

La transacción que llevó a Soto a los Yanquis involucró un total de siete peloteros y fue uno de los movimientos más impactantes de la temporada baja de este año.

Al momento, Soto tiene una línea ofensiva de .315/.413/.581 con 14 cuadrangulares y 43 carreras empujadas en los 53 partidos con los Yanquis. Ha conectado 10 dobles y anotado 39 carreras.

“Fue un poquito incómodo, pero a la vez es simplemente parte del negocio del béisbol”, refirió Soto al ser cuestionado sobre cómo se sintió al enterarse de que iba a ser transferido de equipo por segunda vez en su carrera.

Soto agregó que no sintió ningún tipo de malos sentimientos, pero que sin lugar a dudas se estaba preparando para tener una temporada más con los Padres. “Me cambiaron los planes, pero fue para bien, me enviaron a un gran equipo, una tremenda organización. No puedo negar que me sentí contento de ser enviado a una organización como los Yanquis”.

Enfoque en el 2024 y Más Allá

La decisión de llevar a Soto a los Yanquis ha sido positiva tanto en términos deportivos como mercadológicos para la organización. Según palabras del propio jugador, el equipo tiene las puertas abiertas para negociar la posibilidad de retenerlo más allá de la temporada 2024, cuando se convierte en agente libre por primera vez en su carrera.

Al ser cuestionado sobre si regresaría a la ciudad de San Diego para jugar con los Padres, Soto contestó que estará abierto a escuchar ofertas de todo el mundo. “No estamos cerrando ninguna puerta, estoy abierto a negociar con cualquier equipo, no tengo ningún tipo de problema, pero eso va a ser en el futuro, veremos si llegamos a ese futuro”, dijo.

Soto reiteró que está enfocado en el 2024 y en que es parte de los Yanquis. Su meta está bastante clara: ganar un campeonato vistiendo ese uniforme.

Reflexiones Finales

La llegada de Juan Soto a los Yanquis no solo ha reforzado el equipo, sino que también ha elevado las expectativas tanto de los fanáticos como de la directiva. Con su impresionante desempeño en el campo y su mentalidad positiva, Soto se ha convertido en una pieza clave para las aspiraciones de campeonato de los Yanquis. Mientras tanto, la incertidumbre sobre su futuro contrato mantiene a los aficionados y a los expertos en vilo, anticipando los próximos movimientos en la carrera de este talentoso jugador.