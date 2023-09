Conoce las primeras selecciones del Draft de Novatos de la LIDOM Ellos fueron el primer pick de Escogido, Toros, Estrellas, Gigantes, Águilas y Licey.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Esta noche se llevó a cabo el proceso de selección de los nuevos prospectos que formarán parte de los equipos de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, LIDOM, correspondiente a la temporada 2023-24.

La celebración del Sorteo de Novatos 2023 es el primer Draft de jugadores realizados en la era de la Agencia Libre de LIDOM.

Un total de 304 peloteros estuvieron disponibles para sortearse entre los seis conjuntos de nuestra liga invernal, cumpliendo con las reglas de elegibilidad establecidas por la liga: haber jugado en equipos de ligas menores (MiLB) pertenecientes a escuadras de MLB, Ligas Independientes o Ligas Asiáticas y haber jugado por lo menos hasta el primero de agosto del 2023 con sus equipos. Los prospectos como mínimo han alcanzado alcanzado Clase A (baja) en el caso de MiLB.

Los peloteros fueron elegibles dentro de 16 rondas de seis selecciones, por tanto de este universo de tres centenas, solo 96 fueron selecciones durante el Draft LIDOM.

El orden del Draft es de manera inversa a como quedó la tabla de posiciones de la serie regular durante la pasada temporada: Leones del Escogido, Toros del Este, Estrellas Orientales, Gigantes del Cibao, Águilas Cibaeñas y Tigres del Licey.

Este no fue el orden de todas las rondas. Esa programación se interrumpió en la décima vuelta cuando las Águilas escogen dos veces (en el tercer puesto por las Estrellas y en su habitual quinto lugar) y en la decimosegunda ronda los Gigantes seleccionaron de primero por el Escogido y las Estrellas eligieron en su original tercer puesto y además en el cuarto y sexto turno.

Pick 1, Leones del Escogido, Junior Caminero

Caminero es el prospecto número 6 de MLB. Un infielder de 20 años que pertenece a los Rays de Tampa Bay, ha azotado las Menores en 2023, .322-28-88 en 2023; .319-17-56 en 72 encuentros a nivel de Doble A. Hacer comparaciones de jugadores para prospectos es algo que hay que tratar de evitarlo a menos que sea descaradamente obvia y al mismo tiempo bastante realista. Con Junior Caminero, no se puede evitar ver a un Rafael Devers diestro . Se puede argumentar con fuerza que Caminero tiene la mejor combinación de golpe y poder en las menores y que ambas herramientas deberían estar en exhibición en las Mayores bastante temprano en 2024.

Pick 2, Thayron Liranzo, Toros del Este

El receptor francomacorisano de 20 años es el prospecto número 18 de los Dodgers de Los Ángeles, es el jugador con más cuadrangulares conectados en toda la categoría Clase A Baja. En la Liga de California, el receptor de Rancho Cucamonga bateó .272/.400/.562 con 24 jonrones. Lideró la liga en jonrones , OPS (.962), porcentaje de slugging, extrabases (50), bases totales (194) y wRC+ (155). Fue tercero en carreras impulsadas (71) y cuarto en porcentaje de embase y carreras anotadas (81).

Pick 3, Jansel Luis, Estrellas Orientales

Luis estuvo bateando .273/.321/.453 con cuatro jonrones y cinco robos en 137 apariciones en el plato desde que fue ascendido a Visalia Single-A el 13 de julio. Se perdió poco menos de dos semanas por una lesión no revelada poco después de ser ascendido en julio. Es comprensible que la tasa de ponches de Luis haya aumentado del 14,3 por ciento en la Arizona Complex League al 21,9 por ciento en Single-A, pero su línea de corte y su producción de potencia/velocidad se han mantenido bastante estables. El jugador de cuadro ambidiestro proyecta crecer hasta alcanzar un poder superior al promedio y ya está mostrando herramientas sólidas en todos los ámbitos a sus 18 años en la temporada completa.

Pick 4, Carlos Jorge, Gigantes del Cibao

Es posible que los Rojos de Cincinnati no sepan con certeza qué posición jugaría Carlos Jorge si continúa su ascenso hacia el club de Grandes Ligas. Pero saben que parece estar calentándose para los Dragones de Dayton High-A. Jorge, clasificado en el puesto número 9 entre los mejores prospectos de los Rojos de MLB Pipeline. Los Rojos contrataron a Jorge de la República Dominicana por $495,000, al inicio del retrasado período de firmas internacionales 2020-21 en enero de 2021. Después de registrar un OPS de 1.015 y robar 27 bases en la Liga Dominicana de Verano a los 17 años, Jorge bateó .261 con un OPS de .935 y lideró la liga con 27 SB (en 31 intentos) para el equipo de la Arizona Complex League de los Rojos. Cumplirá 20 años el 22 de septiembre.

Pick 5, Rafael Morel, Aguilas Cibaeñas

Hermano menor del jugador de los Cachorros de Chicago, Christopher Morel. Morel jugó en 2023 a nivel de clase A con el Myrtle Beach Pelicans, donde acumuló 334 turnos oficiales, pegó 88 hits para promedio de 263, entre sus batazos destacan 7 jonrones, 34 carreras impulsadas, 16 anotadas y se robó 16 bases. Fue firmado en 2019 por los Cachorros de Chicago, ha jugado 232 partidos de ligas menores, con 808 turnos, tiene 212 imparables para promedio de 262, que adorna con 14 jonrones, 8 triples, 37 dobles, redondea 100 impulsadas y 151 anotadas. Morel se ha robado 41 almohadillas y ha sido capturado 21 veces.

Pick 6, Samuel Basallo, Tigres del Licey

El catcher de los Orioles de Baltimore es el prospecto número 47 de MLB. Con apenas 19 años es todo un fenómeno del bateo .298-17-77, incluyendo .296-5-17 en 23 encuentros en la exigente Clase A Avanzada. Nacido en Santo Domingo, está llamado a ser uno de los grandes receptores del futuro. Baltimore en 2021 le dio un bono de 1.3 millones de dólares – que fue el bono más alto de la franquicia para un agente libre internacional -. Quedaron cautivados por sus habilidades detrás del plato, su brazo y agilidad. Basallo, bateador zurdo, comenzó esta temporada en Clase A y se ganó el ascenso a A+.

¿Qué sigue luego del Draft de Novatos 2023 en la LIDOM?

Los peloteros en su primer sorteo que no fueron escogidos durante el Draft de Novatos del 2023, no pueden ser contratados por la vía de la Agencia Libre por uno de los conjuntos, sino que son elegibles para el sorteo del año siguiente, donde tendrán una nueva oportunidad de ser seleccionados. Pero aquellos que ya han sido elegibles en al menos dos sorteos, se encuentran en Agencia Libre y pueden ser contratados por cualquiera de los seis equipos.

Lo próximo en el calendario de LIDOM es el inicio de los entrenamientos de pretemporada. Cinco de seis equipos arrancarán el día 25 de septiembre y uno durante el día 18 del mismo mes.

La temporada iniciará el próximo 19 de octubre, con tres enfrentamientos: Tigres del Licey vs Leones del Escogido en el Estadio Quisqueya, Águilas Cibaeñas vs Gigantes del Cibao en el Estadio Cibao y Toros del Este vs Estrellas Orientales en el Estadio Francisco Micheli.