Continuó este miércoles el juicio contra Wander Franco por presunto abuso sexual a menor de edad El Tribunal Colegiado de Puerto Plata retomó el proceso contra el pelotero de Grandes Ligas y la madre de la adolescente. El caso fue aplazado por falta de citación de testigos.

El Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de Puerto Plata conocerá este miércoles el inicio del nuevo juicio de fondo por presunto abuso y explotación sexual contra una menor de edad, en el proceso que tiene como imputados al pelotero de Grandes Ligas Wander Samuel Franco Aybar y a Martha Vanessa Chevalier Almonte, madre de la adolescente involucrada en el expediente.

Los cargos

De acuerdo con el expediente presentado por el Ministerio Público, los imputados enfrentan las siguientes acusaciones:

Wander Franco: Presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad

Presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad Martha Vanessa Chevalier Almonte: Presunta explotación sexual y lavado de activos relacionados con el caso

El aplazamiento más reciente

El proceso ha tenido múltiples interrupciones a lo largo de su desarrollo. El más reciente aplazamiento se produjo debido a la falta de citación de algunos testigos, según informaron las autoridades judiciales. Este miércoles se retoma con la expectativa de que el juicio pueda avanzar sin nuevas interrupciones.

Un caso de alto impacto público

El proceso judicial ha generado gran atención pública debido a la relevancia del jugador dominicano en el béisbol profesional y a la gravedad de las imputaciones presentadas por las autoridades. Wander Franco fue una de las grandes promesas del béisbol dominicano y llegó a ser considerado uno de los mejores campocortos jóvenes de las Grandes Ligas antes de que el caso judicial interrumpiera su carrera.