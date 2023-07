¡Contundente, conciso y preciso! Barry Bonds rompió el silencio sobre ser rechazado del Salón de la Fama El líder de jonrones de todos los tiempos de la MLB, recientemente fue brutalmente honesto sobre no haber sido elegido para el Salón de la Fama en Cooperstown. El ex jardinero izquierdo All-Star tuvo una carrera notable que abarcó 22 temporadas en la MLB con impacto significativo en la liga, tanto con los Piratas de Pittsburgh como con los Gigantes de San Francisco.

No es frecuente que posiblemente el mejor jugador de un deporte no esté en su Salón de la Fama . Michael Jordan es obviamente un miembro del Salón de la Fama de la NBA, y LeBron James lo será algún día. En la NFL, Tom Brady es un candado del Salón de la Fama. Sin embargo, Barry Bonds, quien tiene el récord de jonrones de todos los tiempos de la MLB, no está en el Salón de la Fama .

El dominio de Bonds en la Liga Nacional le valió siete premios al Jugador Más Valioso de la liga sin precedentes. Además, ganó 12 impresionantes premios Silver Slugger, destacando su destreza ofensiva. Su récord más notable es la marca de jonrones de todos los tiempos. Rompió el récord de jonrones de una temporada en 2001 al aplastar 73 jonrones, superando la marca anterior de 70 establecida por Mark McGwire en 1998.

El talento y los logros de Bonds fueron, sin duda, dignos del Salón de la Fama. Sin embargo, el tema de los PED lo ha mantenido fuera de Cooperstown. Los votantes del Salón de la Fama de la MLB claramente no han perdonado a la ex superestrella de los Gigantes de San Francisco y los Piratas de Pittsburgh . La ausencia de Bonds del Salón de la Fama ha dado lugar a diversas opiniones al respecto. Algunos creen que debería permanecer fuera de Cooperstown debido al problema de PED, mientras que otros están dispuestos a mirar más allá de su historial problemático y piensan que debería ser miembro.

En 2007, fue acusado de perjurio y obstrucción de la justicia. Fue acusado de mentirle a un gran jurado en 2003 durante la investigación federal de BALCO (Cooperativa de Laboratorios del Área de la Bahía). Las acusaciones giraron en torno al supuesto uso de esteroides por parte de Bonds y el conocimiento de su distribución en la comunidad de la MLB.

Enfrentándose inicialmente a cargos de perjurio, Bonds experimentó una compleja batalla legal. Los cargos de perjurio finalmente se retiraron, pero aún así fue condenado por obstrucción de la justicia en 2011. La condena provino de las respuestas evasivas y engañosas de Bonds durante la investigación. Sin embargo, en 2015, su condena fue anulada por un panel de jueces que concluyó que sus respuestas evasivas no entraban en el ámbito de la obstrucción de la justicia.

Barry Bonds no ha hablado mucho sobre la cuestión de si debería o no estar en el Salón de la Fama. No obstante, recientemente rompió su silencio sobre el asunto, según el podcast Hollywood Swinging ‘con Stephen Bishop y Jerry Hairston Jr.

“ La gente tiene que entender que algo es que el hecho es que fui reivindicado”, dijo Bonds. “Fui a la corte, estuve en la corte federal, gané mi caso. 100 por ciento. ¿Dónde está la reivindicación de mí en mi propio deporte? Eso es lo que me molesta”.

Bonds declaró que estaba “reivindicado”. Parece creer que merece estar en el Salón de la Fama. Nuevamente, nadie discutirá contra él en base a sus estadísticas. Sin embargo, el hecho de que estuviera vinculado a los PED empañó su reputación, algo que muchas personas no están dispuestas a olvidar o dejar atrás.

A nosotros nos parece una declaración contundente y precisa: si fue llamado por sus presuntos pecados ante la corte y esta lo absolvió, cuál es el porqué de q1ue en MLB se le condena hasta el Sol de hoy. Bueno, es una inquietud válida y que amerita a quienes incumbe responder.

De acuerdo con las reglas de la Asociación de Cronistas de Béisbol de América, un jugador debe recibir al menos el 75% de los votos para ganar la inducción. La elegibilidad de Bonda abarcó diez años, de 2013 a 2022, pero no alcanzó el umbral requerido cada año.

Todos recuerdan a Barry Bonds por sus jonrones. Después de todo, superó tanto a Babe Ruth como a Hank Aaron, y finalmente aplastó la mayor cantidad de jonrones de todos los tiempos con una marca de 762.

Lo que la gente puede olvidar es lo talentoso que era Bonds como un jugador versátil. Terminó su carrera con 514 bases robadas. Bonds robó constantemente más de 30 bases al principio de su carrera con los Piratas. También continuó haciéndolo temprano durante su mandato en los Giants.

Se puede decir que Bonds fue el bateador más temido de todos los tiempos. Fue caminado intencionalmente de manera consistente, liderando la liga en bases por bolas 12 veces durante su carrera de 22 años. Bonds sigue siendo el líder de todos los tiempos en bases por bolas con una asombrosa marca de 2.558. También ha caminado intencionalmente la mayor cantidad de veces, recibiendo el tratamiento 688 veces en su carrera.

¿Debería Bonds estar en el Salón de la Fama de la MLB?

El tema está en debate. Una vez más, el mundo de la MLB está dividido sobre la cuestión. Sin embargo, no hay muchos fanáticos a los que no les importe. Las personas parecen estar de un lado o del otro y tienden a sentir pasión por el tema.

Si Bonds alguna vez es elegido para el Salón de la Fama, crearía un efecto dominó. Otros jugadores vinculados a PED, como Roger Clemens, Alex Rodríguez y muchos otros, probablemente también se unirían a en Cooperstown.

Ahí está el dilema. Si se elige a un jugador vinculado a los PED, ¿quién puede decir que todos los demás no lo seguirán? Y entonces, ¿qué hay de Pete Rose? Sí, no está en el Salón de la Fama por apostar en juegos, pero permitir que los jugadores de PED entren probablemente fortalecería su caso.

No hay una respuesta correcta aquí. Todo el mundo tiene derecho a sus opiniones. Sin embargo, la generación más joven parece ser más indulgente con Barry Bonds. Como resultado, no sería sorpresa ver una excepción en algún momento en el futuro. Por ahora, el líder de jonrones de todos los tiempos de la MLB permanece fuera de Cooperstown.

El comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, responsable de evaluar a los jugadores desde la década de 1970 en adelante, votó sobre la elegibilidad de Bonds en diciembre. Desafortunadamente para Bonds, no alcanzó los 12 votos requeridos del comité de 16 personas.

La próxima oportunidad de Barry Bonds de ser admitido en Cooperstown a través del comité será en 2026.