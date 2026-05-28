Corbin Carroll es el nuevo Rey y los dominicanos asaltan el Power Ranking de Bateadores La quinta edición de los Power Rankings de Bateadores de MLB.com elaborada por Jason Foster trae un sacudón sísmico: Aaron Judge perdió la corona de forma dramática y tenemos un sorpresivo nuevo número uno, además de la irrupción enérgica de dos de nuestros máximos estandartes quisqueyanos: Juan Soto y Ketel Marte.