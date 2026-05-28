El jardinero de Arizona, Corbin Carroll, asume la cima de la Gran Carpa tras un tramo de ensueño, mientras que los dominicanos Juan Soto y Ketel Marte irrumpen con fuerza destructiva en el Top 10 de las Mayores.
El termómetro comienza a subir con la llegada del verano, pero nada está más caliente en el negocio del béisbol que las maderas de los bateadores más temibles de la actualidad. La más reciente encuesta realizada entre los expertos de MLB.com ha provocado un auténtico terremoto en los quintos Power Rankings de la temporada 2026. El toletero de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, sufrió una estrepitosa caída desde la cima, abriendo paso a un sorpresivo e inesperado nuevo líder y al ingreso triunfal de la representación de la República Dominicana.
El nuevo Rey de las Mayores: Corbin Carroll
De no estar clasificado en la edición anterior a sentarse directamente en el trono. El jardinero izquierdo de los Diamondbacks de Arizona, Corbin Carroll, escaló hasta el puesto número uno gracias a una racha ofensiva de dibujos animados. Conocido como el “Rey de los Triples”, Carroll registró un astronómico promedio de .400 con un OPS de 1.226 en sus últimos 11 partidos.
Su despliegue incluyó seis encuentros de múltiples imparables —destacando una jornada perfecta de 4-4 ante Colorado donde sumó dos triples más a su cuenta personal, liderando toda la MLB con ocho en total—. Esta tórrida ofensiva disparó su OPS global a .964, consolidándose como la tercera mejor marca de todo el béisbol.
¡Poder Quisqueyano! Juan Soto y Ketel Marte asaltan la lista
El orgullo dominicano se hace sentir con fuerza en este nuevo escalafón con dos peloteros que entraron arrasando tras no figurar en la pasada entrega:
8. Juan Soto (Mets de Nueva York): A pesar de haberse perdido gran parte del mes de abril debido a una incómoda distensión en la pantorrilla derecha y no contar aún con los turnos oficiales para calificar en las estadísticas, “El Bambino” está destrozando la pelota. Desde la última clasificación, Soto batea para .366 con siete cuadrangulares y un OPS de 1.336. Si calificara de forma oficial, su OPS general de .958 sería el quinto mejor del Big Show, proyectándose para superar cómodamente la barrera de los 30 jonrones.
9. Ketel Marte (Diamondbacks de Arizona): Los expertos señalan que el intermedista de Nizao bien pudo haber sido el número uno de esta lista debido a sus últimas dos semanas de terror. El recién nombrado Jugador de la Semana de la Liga Nacional lideró a todos los bateadores calificados de las Mayores en promedio (.524), hits (22), extrabases (10), remolcadas (17) y un indomable OPS de 1.506 en un lapso de 10 desafíos, hilvanando partidos consecutivos conectando de imparable. Semejante despliegue revivió su temporada, elevando su OPS global de .637 a un sólido .802.
Así quedó el Top 10 de los Power Rankings de Bateadores
La lista completa de los diez bateadores más encendidos del momento en las Grandes Ligas está conformada de la siguiente manera:
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Corbin Carroll (Diamondbacks) – Anterior: No clasificado
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Yordan Álvarez (Astros) – Anterior: 4 (Suma 18 jonrones y un OPS de 1.045)
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Kyle Schwarber (Filis) – Anterior: 3 (Líder de MLB con 21 cuadrangulares y .956 de OPS)
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Nick Kurtz (Atléticos) – Anterior: No clasificado (Líder de OBP en Grandes Ligas con .437)
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James Wood (Nacionales) – Anterior: No clasificado (Empatado con Carroll con .964 de OPS)
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Jordan Walker (Cardenales) – Anterior: 9 (Suma 15 bambinazos y proyecta números de JMV)
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Aaron Judge (Yankees) – Anterior: 1 (Se enfrió al conectar un solo jonrón en sus últimos 14 juegos, bajando su OPS a .949)
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Juan Soto (Mets) – Anterior: No clasificado
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Ketel Marte (Diamondbacks) – Anterior: No clasificado
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Byron Buxton (Mellizos) – Anterior: No clasificado (Desató su poder con un slugging de .567 en la Americana)
Otros peloteros de cartel que recibieron votos de los especialistas pero se quedaron fuera del Top 10 incluyen a Shohei Ohtani (Dodgers), Bryce Harper (Filis) y Bobby Witt Jr. (Reales).