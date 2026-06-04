El Citizens Bank Park fue testigo de un momento de absoluto misticismo y grandeza de ribetes históricos para el béisbol de las Grandes Ligas. La espectacular racha de entradas consecutivas sin permitir anotaciones del lanzador zurdo dominicano, Cristopher Sánchez, llegó a su fin en la victoria de los Filis de Filadelfia por 3-2 sobre los Padres de San Diego, deteniendo el contador en una asombrosa cifra de 50.2 innings en blanco.
A pesar de que el cero se rompió en el montículo, la fanaticada de Filadelfia respondió con una estruendosa y emotiva ovación de pie para reconocer una de las demostraciones de pitcheo más dominantes y extraordinarias de las últimas décadas en Las Mayores.
El fin de una cadena legendaria en el séptimo acto
Sánchez, nativo de la República Dominicana, navegó con total soltura durante los primeros seis capítulos de la jornada, perfilándose hacia otro compromiso inmaculado. Sin embargo, las complicaciones aparecieron en el cierre del séptimo episodio con dos outs en la pizarra: el jugador Ty France conectó un doblete por la banda izquierda y, acto seguido, Jackson Merrill ligó un sencillo productor entre el campocorto y la antesala que remolcó la anotación, rompiendo el encanto de cinco semanas de perfección.
Tras asimilar el batazo y recibir el aplauso de los miles de espectadores, el zurdo mostró su categoría esbozando una sonrisa hacia el dugout local, retirando de inmediato el último out de la entrada para cerrar una sólida labor de siete innings, un solo hit permitido, una carrera y ocho ponches, reduciendo su efectividad de la temporada a un microscópico 1.46.
En el olimpo del béisbol junto a mitos inmortales
La marca establecida por Cristopher Sánchez no solo quiebra de forma absoluta el récord histórico de la franquicia de los Filis de Filadelfia, sino que se inscribe de manera directa en los libros de récords de la era moderna de la MLB (desde 1893, año en que se fijó la distancia actual de la loma de lanzar).
Durante esta racha de ensueño, el quisqueyano superó los registros de leyendas de la dimensión de Cy Young (45 IL), Zack Greinke (45.2 IL) y el inmortal Bob Gibson (47 IL). Actualmente, Sánchez posee la quinta cadena de ceros más prolongada en una sola campaña en la historia del negocio:
Rachas más largas de entradas en blanco (Desde 1893)
- Orel Hershiser: 59 entradas (1988)
- Don Drysdale: 58 entradas (1968)
- Walter Johnson: 55.2 entradas (1913) (Era de la Bola Muerta)
- Jack Coombs: 53 entradas (1910) (Era de la Bola Muerta)
- Cristopher Sánchez: 50.2 entradas (2026)
Galardonado como el mejor del mes de mayo
Como broche de oro a su excelsa trayectoria reciente, la racha del dominicano concluyó apenas unas horas después de que las Grandes Ligas lo nombraran de manera oficial como el Lanzador del Mes de la Liga Nacional correspondiente a mayo.
Durante el mes de mayo, Sánchez acumuló estadísticas inverosímiles: abanicó a 45 contrarios, otorgó apenas tres transferencias y completó 39.0 episodios netamente en blanco. Con este hito, se unió a Orel Hershiser (septiembre de 1988) como los únicos abridores puros en toda la historia de las Mayores en lanzar un mes calendario completo sin conceder anotaciones con un mínimo de cuatro aperturas, consolidando su estatus de élite en el “Plátano Power” de la gran carpa.