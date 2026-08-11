Crow-Armstrong desplaza a Ohtani: ¿cambió el favorito al MVP de la Nacional? El jardinero de los Cubs combina una defensa extraordinaria con una explosión ofensiva que lo ha colocado por delante de Shohei Ohtani en una carrera que podría definirse en las últimas semanas.

Durante buena parte de la temporada, parecía que Shohei Ohtani tenía el camino despejado hacia su tercer premio consecutivo de Jugador Más Valioso de la Liga Nacional. Sin embargo, el escenario cambió de manera considerable. La transformación ofensiva de Pete Crow-Armstrong, unida a su impacto defensivo de élite, ha convertido al jardinero central de los Chicago Cubs en el nuevo favorito para conquistar el galardón.

La discusión no se sostiene únicamente en una racha de bateo. Crow-Armstrong está construyendo una temporada que combina producción ofensiva, velocidad y una defensa que, de acuerdo con las métricas disponibles, lo coloca por encima de cualquier otro jugador de Grandes Ligas en ese aspecto.

La principal diferencia con respecto al año pasado está en su evolución como bateador. Después de un comienzo lento en 2026, Crow-Armstrong ha registrado un OPS superior a 1.000 en cada uno de los meses del verano. Su OPS de temporada llegó a .932, el mejor de su carrera y tercero entre los bateadores calificados, solamente detrás de Yordan Alvarez, con 1.059, y Ohtani, con .937.

PETE CROW-ARMSTRONG WINS IT WITH SOME AGGRESSIVE BASE RUNNING! (Via: @MLB) pic.twitter.com/LOwLYwLDfe — Foul Territory (@FoulTerritoryTV) August 6, 2026

Pero quizás el indicador más revelador sea su capacidad para embasarse. En 2025 tuvo un porcentaje de embasarse de apenas .287. Este año lo elevó hasta .388, un salto de más de 100 puntos. La razón principal es evidente: su tasa de boletos prácticamente se ha multiplicado.

Crow-Armstrong recibió apenas 29 bases por bolas en 157 partidos durante 2025, equivalente a una tasa de boletos de 4.5 %. En 2026 ya suma 64 boletos en 119 partidos, elevando esa tasa hasta 12.3 %.

El cambio resulta especialmente importante porque todavía mantiene una elevada tasa de ponches. Se poncha en el 26.8 % de sus apariciones, una cifra superior a la de más del 82 % de los bateadores. Es decir, su transformación no ha consistido en eliminar completamente una debilidad, sino en compensarla con una capacidad mucho mayor para llegar a las bases y producir daño cuando hace contacto.

Y ese contacto también ha mejorado.

Crow-Armstrong suma 26 jonrones y 71 carreras impulsadas, exactamente las mismas cifras ofensivas que Ohtani presenta esta temporada. Pero el jugador de los Cubs añade una dimensión que pocos bateadores pueden ofrecer: velocidad. Tiene 30 bases robadas en 37 intentos.

Además, acumula 56 extrabases, seis más que Ohtani, y ha anotado 84 carreras, 11 por encima de las 73 del japonés.

Su crecimiento ha sido particularmente significativo contra los lanzadores zurdos. Esa era una de las principales limitaciones de su perfil ofensivo. En 2025 tuvo un OPS de .838 frente a derechos, pero apenas .594 contra zurdos. Este año elevó su OPS ante los pitchers zurdos hasta .945, una mejoría de más de 250 puntos. Incluso supera el .925 que registra frente a los derechos.

Ese dato tiene una importancia especial porque demuestra que Crow-Armstrong no simplemente está aprovechando determinadas situaciones favorables. Está reduciendo una debilidad que los equipos rivales podían explotar y convirtiéndose en un bateador más completo.

La defensa que inclina la balanza

Si su ofensiva explica por qué entró en la conversación por el MVP, su defensa explica por qué terminó convirtiéndose en favorito.

Crow-Armstrong lidera las Grandes Ligas en Outs Above Average, con 22. Tiene ocho más que cualquier otro jardinero y también encabeza MLB en carreras prevenidas, con 20.

Su capacidad defensiva no es nueva. Desde su debut en 2023 ha sido considerado un jardinero central de enorme talento. Lo diferente en 2026 es que esa defensa de primer nivel está acompañada por una producción ofensiva que ya puede sostenerse al lado de ella.

Todo eso se refleja en su WAR calculado por FanGraphs: 8.0 fWAR, el mejor registro de MLB. Ohtani aparece segundo con 6.5 y ningún otro jugador supera los 5.6.

La diferencia también se aprecia cuando se observa cuánto depende Chicago de su producción. Crow-Armstrong tiene un OPS de 1.139 en las victorias de los Cubs, mientras que su OPS baja hasta .615 en las derrotas. No significa que un jugador determine por sí solo el resultado de un partido, pero sí muestra una fuerte relación entre su producción ofensiva y los encuentros que su equipo consigue ganar.

Además, su posible temporada de MVP podría venir acompañada de otro reconocimiento: todo apunta a que está en posición de ganar por primera vez el Guante de Platino.

¿Qué ocurre con Ohtani?

La candidatura de Ohtani sigue siendo extraordinaria y está lejos de desaparecer.

El japonés acumula 26 jonrones, 71 carreras impulsadas y un OPS de .937. Como bateador suma 3.5 fWAR en 112 partidos. Pero su candidatura tiene una dimensión adicional que ningún otro jugador puede replicar: también produce como lanzador.

En el montículo ha generado otros 3.0 fWAR. Tiene una efectividad de 1.79, con 95 ponches y 26 boletos en 85⅔ entradas.

El problema para su candidatura es que una lesión persistente en la rodilla ha obligado a los Dodgers a retirarlo temporalmente de su rotación. Ohtani no lanza desde el 3 de julio y continúa desempeñándose como bateador designado.

Mientras más tiempo permanezca fuera del montículo, más difícil será mantener la ventaja frente a un Crow-Armstrong que continúa acumulando valor en las dos áreas que sí controla: ofensiva y defensa.

La expectativa es que Ohtani vuelva a lanzar antes de terminar la temporada regular. Sin embargo, los Dodgers tienen un incentivo evidente para manejarlo con extrema precaución: buscan conquistar su tercer título consecutivo de la Serie Mundial.

Por eso, la carrera por el MVP todavía no está decidida.

Ohtani puede recuperar terreno si vuelve al montículo y mantiene la calidad que mostró antes de su pausa. Pero Crow-Armstrong ya no es simplemente un candidato que aprovechó una buena racha. Con 8.0 fWAR, 22 Outs Above Average, 20 carreras prevenidas, 26 jonrones, 71 impulsadas, 30 robos y una mejora sustancial de su ofensiva, se ha convertido en un candidato integral.

La batalla, por tanto, se ha reducido esencialmente a dos nombres. Ohtani representa el valor extraordinario de producir a nivel de élite como bateador y lanzador. Crow-Armstrong representa la combinación de una defensa posiblemente histórica con una transformación ofensiva que ha convertido sus antiguas debilidades en fortalezas mucho más manejables.

Con siete semanas restantes de temporada, todavía hay tiempo para que la balanza vuelva a moverse. Pero por ahora, el jugador que parecía perseguir a Ohtani terminó adelantándolo.